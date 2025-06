Las autoridades capitalinas publicaron la lista de deudores alimentarios 2025 CDMX, el registro que contiene los nombres de las personas que han incumplido con el pago legal de pensión alimenticia a sus hijos.

El pasado 12 de junio, el gobierno de la CDMX hizo pública la lista de los nombres de los deudores alimentarios 2025 para visibilizar la situación. La capital se convirtió en la tercera entidad federativa en hacer público este listado, luego de Coahuila y Oaxaca.

La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, aseguró que los deudores no pueden ser anónimos y que la publicación de dicha información es “un acto de justicia”, basado en la transparencia.

Lista de deudores alimentarios 2025 CDMX: Cómo consultarla paso a paso

Para consultar si una persona está o no en la lista de deudores alimentarios 2025 es necesario contar con el nombre y apellidos del posible moroso, así como su fecha de nacimiento.

Abre tu navegador e ingresa al sitio oficial de deudores alimentarios: https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx En la herramienta de búsqueda ingresa los siguientes datos en los campos correspondientes: Nombre(s), primer y segundo apellido Fecha de nacimiento Clic en ‘Buscar’ En caso de que la persona que buscas se encuentre actualmente en el registro, aparecerá en los resultados de búsqueda su CURP y nombre de la demandante, o bien, si no está aparecerá la leyenda “sin coincidencias”

Es importante señalar que el registro se irá actualizando periódicamente . Además, el listado se puede consultar de manera gratuito y sin requisitos adicionales.

Lista de deudores alimentarios 2025 CDMX (Especial)

¿Para qué sirve la lista de deudores alimentarios 2025 CDMX?

La lista de deudores alimentarios 2025 CDMX sirve para visibilizar la problemática, así como para aplicar sanciones como:

Prohibición para tramitar pasaporte o salir del país

Inhabilitación para ocupar cargos públicos

Restricciones para trámites notariales

Posible retención de salario

En el evento de apertura del registro de deudores alimentarios 2025 CDMX, Clara Brugada apuntó que la publicación del listado manda el mensaje de que las obligaciones alimentarias no son opcionales, si no un derechos de las infancias que no se puede eludir.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, hasta el pasado 12 de junio de 2025, la CDMX contaba con mil 547 morosos en la lista de deudores alimentarios.