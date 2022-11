Este lunes 7 de noviembre se realizaron dos protestas en la Ciudad de México (CDMX): una por el feminicidio de Ariadna Fernanda y la otra porque se cumplieron 5 años de la desaparición de Pamela Gallardo Volante. Ambas con la misma exigencia: justicia.

Las protestas por justicia para Ariadna Fernanda y Pamela Gallardo ocurrieron en el centro de la CDMX; frente al Palacio de Gobierno capitalino y una marcha que se realizó del Monumento a la Revolución a la Fiscalía local.

¿Qué pasó?, ¿cuál es la historia de Pamela Gallardo Volante?, ¿y cómo va el caso por el feminicidio de Ariadna Fernanda?

María del Carmen Volante Velázquez, madre de Pamela Gallardo (Moisés Pablo Nava)

5 años sin Guadalupe Pamela Gallardo Volante y no hay nada sobre su paradero

El pasado 5 de noviembre de 2022, se cumplieron 5 años sin Guadalupe Pamela Gallardo Volante y para seguir denunciando la falta de avances en la investigación y búsqueda de la joven, protestaron frente a la oficina de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo.

“Han pasado cinco años desde que mi hija Pamela Gallardo desapareció. Las autoridades encargadas de investigar y buscarla, han fallado. Cinco años en la Fiscalía y la investigación está parada. Hemos tenido reuniones mensuales con la Fiscal General, la Fiscalía Especializada y todo el mundo, y es fecha en que la investigación no avanza; ¿por qué?, no sabemos. Hay datos que se necesitan investigar, pero simplemente la Fiscalía se niega a investigar”. María Volante Velázquez, mamá de Pamela

María Volante Velázquez, mamá de Pamela Gallardo, tuvo una reunión este mismo 7 de noviembre a las 10 de la mañana, con el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres, y el titular de la Comisión de Búsqueda local, Enrique Camargo Suárez.

Protesta a 5 años sin Pamela Gallardo (Nancy Gómez)

Durante la reunión, ambos funcionarios se comprometieron a entregar avances en dos semanas pues de lo contrario la familia de Pamela presentará una denuncia contra el comisionado Camargo, pues aseguran que la dependencia es inoperante, no busca a los desaparecidos, al igual que la Fiscalía.

En su pronunciamiento, la mamá de Pamela y su hermano, así como el abogado David Peña, acusaron que así como está parada la investigación en la Fiscalía, la Búsqueda también: “¿quién vamos a acudir, a dónde?, ¿a Palacio Nacional? ¿Qué puertas tenemos que tocar, a quién tenemos que llamar la atención para que hagan su trabajo?

Para protestar a 5 años sin Pamela, este día su familia llevó tres grandes siluetas de la joven de ahora 28 años con reclamos de “Claudia Sheinbaum, no me busca”, “Enrique Camargo, no me busca” y “Ernestina Godoy, no me busca”.

Al salir de la reunión con Batres, David Peña condenó que las autoridades, al no buscar a los desaparecidos, se vuelven cómplices del delito y de los responsables, y aceptan sin reconocerlo, que en la CDMX hay crimen organizado y trata de personas porque no investigan.

“La omisión de las autoridades es complicidad. Esa omisión los convierte en cómplices de la desaparición de quienes ejecutan, no tenemos confianza en la Policía de Investigación de la CDMX porque no ha dado señales de que forman parte del esquema de complicidad. Queremos creer que la Comisión (de Búsqueda) no forma parte de eso”. David Peña, abogado de la familia de Pamela

La denuncia contra el comisionado Camargo es por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en la búsqueda de Pamela, que estarán presentando los próximos días, si no les presentan resultados.

Pamela desapareció el 5 de noviembre de 2017 en el Ajusco, a la altura del kilómetro 13.5 tras acudir, en compañía de amigos y de quien era su novio, al festival de música “Soul Tech Festival”.

Protesta a 5 años sin Pamela (Moisés Pablo Nava)

La última persona que la vio fue su novio, Jesús Zamora, quien dijo que después de una discusión, la habría dejado en la fila del autobús que la llevaría cerca de su casa en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero dijo que cuando regresó Pamela ya no estaba.

Ahora, a 5 años sin Guadalupe Pamela Gallardo Volante, los avances siguen siendo nulos a pesar de que hay líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado y la trata de personas.

Marchan por justicia para Ariadna Fernanda en la CDMX

Más tarde, en la CDMX, decenas de personas marcharon por justicia para Ariadna Fernanda López, joven de 27 años de edad localizada muerta en la carretera La Pera - Cuautla en Morelos, el 31 de octubre pasado.

La manifestación salió del Monumento a la Revolución a las 2 de la tarde y, aunque el plan original era llegar al Zócalo capitalino, el contingente se dirigió a la Fiscalía de la CDMX para exigir que la investigación se lleve con perspectiva de género y todos los responsables sean sancionados.

A la marcha asistieron familiares de Ariadna y tres de sus hermanos, también amigos, conocidos, vecinas, compañeras de trabajo y algunas mujeres solidarias que se unieron a la protesta.

“Ari no se ahogó, a Ari la mataron”, “Rautel no es empresario, es un asesino”,”Vanessa no es amiga, es una asesina” y el grito desesperado de “justicia”, fueron las consignas que acompañaron la marcha de este lunes 7 de noviembre por Ariadna Fernanda.

Marcha por justicia para Ari (Nancy Gómez)

Antes de la protesta, la prima de Ariadna, Michelle Andrade, pidió a medios de comunicación y a la sociedad en general que, antes de opinar sobre la joven, pregunten y sepan cómo era, qué le gustaba, que no criminalicen ni que el caso se haga mediático por situaciones como rumores o versiones sin confirmar.

Al llegar a la Fiscalía de la CDMX, en la colonia Doctores, los hermanos de Ariadna Fernanda fueron recibidos por la fiscal Sayuri Herrera; y al salir, afirmaron que la dependencia se comprometió a seguir trabajando hasta que haya castigo para los responsables.

Omar Rodríguez Díaz, hermano de Ariadna, reiteró que la investigación realizada por la Fiscalía de Morelos fue una “burla” y que la exigencia es que se entregue la carpeta a la Fiscalía de la CDMX, pues sí confían en su trabajo luego de la necropsia que confirmó que su hermana fue asesinada.

Marcha por justicia para Ariadna (Andrea Murcia Monsivais)

Por el feminicidio de Ari, hay dos personas detenidas: Rautel “N” y Vanessa “N”, las últimas personas con quien la joven estuvo la noche del domingo 30 de octubre en la colonia Condesa de la CDMX.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, en el departamento del hombre se encontraron manchas de sangre que ya investigan si se pertenece a Ariadna; además, Claudia Sheinbaum presentó un video que demuestra que Rautel habría metido a su coche ya sin vida a la joven y llevado a Morelos.

La jefa de Gobierno acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de intentar encubrir el feminicidio de Ari por presuntos vínculos con Rautel “N”, quien en las próximas horas llegará a la capital para continuar con su proceso.