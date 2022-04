Nnux, compositora, productora y tecladista mexicana, denunció que su mamá fue atacada afuera de Okupa Cuba, la toma feminista de lo que era una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la CDMX.

A través de redes sociales, Ana López Reyes , conocida como Nnux, compartió el testimonio de su mamá y fotos de la agresión que sufrió en la calle de Cuba, por 4 personas que estaban encapuchadas.

Denunció que su mamá estaba dentro de su coche cuando fue atacada por estas 4 personas, quienes le rompieron los vidrios y espejos de su auto.

De acuerdo con la compositora mexicana, su mamá iba en su auto cuando unas mujeres con el rostro cubierto le bloquearon el paso frente a Okupa Cuba para pedirle dinero .

Sin embargo, la mujer dijo que no tenía y como respuesta, habrían comenzado a pintar su carro con aerosol. La mamá de la joven intentó grabar lo que sucedía pero al ver su celular, las mujeres habrían comenzado a destruir el auto.

“Cuando vieron eso se le fueron encima y le empezaron a destruir el coche con tubos de metal y a insultarla. Ella estaba adentro. En algún momento reaccionó y se logró salir, después de esto le quitaron el celular y se lo quedaron, ya no lo recuperó”.

Nnux aseguró que su mamá no resultó lesionada y que solo fueron los daños materiales, y pidió al C5 de la CDMX recuperar las grabaciones de esa calle al momento de los hechos.

Nnux también compartió una reflexión acerca de los grupos feministas radicales, pues aunque reconoció que ella es feministas, la agresión contra su mamá le dio rabia e impotencia.

Aseguró que entiende y comparte la rabia de las mujeres de pintar los nombres de las víctimas en toda la ciudad, sin embargo cuestionó las acciones de atacar a una mujer por no querer dar dinero.

Debanhi Susana Escobar: Su familia no sabe por qué el “chofer de confianza” la dejó sola en la carretera

“¿A dónde estamos yendo con esto? Creo que es momento de pausar y reflexionar. No puedo entender cómo esto va de la mano con pedir justicia para las mujeres. Simplemente no entiendo. Me parece muy grave que estemos llegando a esto”.

Nnux