La Alianza Nacional de Jubilados de Confianza arrancó hoy 25 de mayo de 2026, su marcha del Senado al Zócalo, para manifestarse en contra de la reforma a las llamadas “pensiones doradas”.

Los jubilados aseguran que la reforma que aplicó desde abril del 2026, no es justa por el trabajo que realizaron por años, acusando que “no son pensiones doradas”, sino frutos de desempeño.

Jubilados marchan del Senado al Zócalo contra reforma a las “pensiones doradas”

Hoy los jubilados de distintos organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, entre otros, están marchando desde el Senado hacia el Zócalo de la CDMX para manifestarse contra la reforma que les quitará el 60% de su jubilación.

Según advirtieron se trata de una marcha nacional para exigir la cancelación de la reforma a las llamadas “pensiones doradas” que da un tope a las jubilaciones y pensiones que se pagan con recursos públicos a estos exservidores públicos.

Esta reforma da una disminución de hasta el 60% a las jubilaciones que el gobierno consideró son excesivas al llegar hasta el millón de pesos al mes, en algunos casos. Siendo que el tope máximo será estipulado en 70 mil pesos mensuales.

Por ello, jubilados se dieron cita hoy en el Senado para marchar sobre Avenida Reforma hasta el Zócalo de la CDMX.

Hoy marchan los petroleros que durante décadas ayudaron a mover a México.

Y hoy vuelven a levantar la voz por dignidad.#MiPensiónEsGanada#MarchaNacionalDeJubilados pic.twitter.com/r7qqowGhvn — Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex (@jubiladosPemex) May 25, 2026

Por otra parte, se prevé que el ingreso de los jubilados al Zócalo podría culminar en caos, pues la explanada se encuentra rodeada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

A ello se le suma que así como los jubilados, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también marchan hoy del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo para realizar un plantón.