La tarde del viernes 13 de marzo de 2026, un hombre murió en el estacionamiento de la plaza comercial Centro Sant Fe, en la CDMX, luego de caer de 12 metros de altura.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el hombre de mediana edad se encontraba en el piso 4 del estacionamiento del complejo y tras caer perdió la vida de forma instantánea.

Debido a los hechos, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) se trasladaron hasta el punto y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente.

Investigan muerte de hombre que cayó de estacionamiento de Centro Santa Fe

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad, murió la tarde del 13 de marzo luego de que cayó desde un altura de 12 metros dentro del estacionamiento de Centro Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Al recibir el reporte de lo ocurrido, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) se trasladaron hasta el complejo comercial a bordo de una ambulancia.

Sin embargo, tras realizar la respectiva valoración médica, determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que declararon que murió de forma instantánea.

Muere hombre tras caer de 12 metros en Centro Santa Fe, CDMX (N+ )

Minutos más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, quienes abrieron una carpeta de investigación para determinar si el hecho fue un accidente o intencional.

Como parte de las indagatorias, los agentes de investigación ya están revisando las cámaras de vigilancia del estacionamiento de Centro Santa Fe y otros puntos del complejo comercial.

Otro hombre murió tras caer de altura considerable en Metro Camarones

Cabe destacar que un par de días atrás, el miércoles 11 de marzo, un hombre de entre 40 y 45 años de edad, murió al interior de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro de la CDMX.

En dicho caso, se informó que la víctima murió debido a que cayó de una altura aproximada de 20 metros, pues se encontraba en la parte superior de la estación.

Sobre dicho incidente, la SSC de la CDMX dio a conocer que el hombre habría caído debido a que su teléfono celular explotó, lo que al parecer lo sorprendió y lo llevó a perder el equilibrio.

Por ello, el hombre cayó desde la parte alta hasta el interior del cubo de escaleras y se impactó contra el suelo, debido a lo cual también perdió la vida de forma instantánea.