Giovani Gutiérrez encabeza en Coyoacán feria del empleo con visión de género

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, refrendó su compromiso con todas las mujeres y con la inclusión de todas las personas en la fuerza laboral.

Sostuvo que se ha avanzado en la lucha por la igualdad de género, pero todavía hay mucho por hacer , “las mujeres siguen enfrentando obstáculos significativos en esta lucha, tenemos que romper las barreras que todavía existen y hacer que el trabajo sea un lugar justo y equitativo para todos”.

En compañía de:

Giovani Gutiérrez Aguilar inauguró la Feria del Empleo “Con Talento de Mujer” .

El alcalde señaló que este evento es importante para que todas las jefas de familia, estudiantes y emprendedoras , tengan la oportunidad de encontrar un empleo con opciones de horarios y puestos, que puedan ajustarse a sus necesidades.

Agradeció el trabajo en conjunto que se realiza con el gobierno de la Ciudad de México e indicó: “mi gobierno seguirá imparable, será su aliado porque queremos que todas las mujeres de Coyoacán tengan un empleo digno sin acoso y que no las maltraten”.

“Este gobierno tiene la mirada de mujer; no nada más el 75 por ciento de mujeres ocupan los puestos más importantes de esta alcaldía, sino también en las demás áreas el 70 por ciento son mujeres. Fuimos la primera alcaldía que firmó en todo el país: no acosadores, no violadores y no a los deudores de pensión alimenticia”.

Giovani Gutiérrez