La Fiscalía de la CDMX desmiente que Sasha Sokol haya ido a sus instalaciones o al menos no se tiene ningún registro que corrobore su presencia.

Durante las primeras horas de este viernes 11 de marzo varios medios reportaron que Sasha Sokol había acudido a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Rumores de su presencia en el en el búnker de la Fiscalía de Delitos Sexuales se había dado días después de que utilizó sus redes sociales para denunciar el abuso que sufrió en manos de Luis de Llano cuando era menor de edad.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Shasha Sokol utilizó sus redes sociales para revelar que había sido abusada por Luis de Llano cuando eran menor de edad.

Su mensaje se convirtió en viral e incluso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se mostró a sus órdenes para ayudarla en todo lo que necesitará.

Aunque Sasha Sokol no emitió otro comunicado, este 11 de marzo surgieron algunas versiones que señalaban que había acudido FGJ. De acuerdo con algunos medios la presencia de la cantante se debía a que había decidido ejercer acciones legales en contra de Luis de Llano.

Tras viralización de la información, la Fiscalía de la CDMX emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde desmintió la información.

De manera contundente se reveló que no se tenía la confirmación de que Sasha Sokol había acudido a las instalaciones para ejercer acciones legales en contra de Luis de Llano.

“Con relación a versiones periodísticas que refieren la asistencia de la ciudadana Sasha Sokol a instalaciones de esta institución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que hasta el momento no se tiene registro de su presencia”

Tras la denuncia que hizo a través de sus redes sociales, muchos usuarios han cuestionado si Sasha Sokol procederá legalmente contra Luis de Llano.

En su programa para Multimedios, Fabián Lavalle destacó que no creía que Sasha Sokol tuviera la intención de acudir a las autoridades ya que más bien quiere sanar lo que vivió.

“Te tengo una noticia, no es que lo sepa de palabras de Sasha Sokol, sé que ella el tema lo quiso destapar, pero no va a mover más. Ella quiso para sanar ese horror que vivió y que la tenía amedrentada”

Tras pedir que no sea juzgada por el tiempo, Fabián Lavalle señaló que es una manera de sanar lo que vivió porque en algún momento se sintió culpable, lo que no es porque era una niña.

“Dijo con esto, terminó de sanar el abuso porque además me sentía yo culpable, yo me sentía como cómplice de esto, cuando no lo era”

Fabián Lavalle