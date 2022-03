“Nunca fuimos el condón de Luis de Llano”: Integrante de Mercurio revictimiza a Sasha Sokol (VIDEO)

Elías Chiprut, integrante de Mercurio, revictimizó a Sasha Sokol al responder algunas preguntas en torno al caso de abuso que sufrió la ex Timbiriche: “Nunca fuimos el condón de Luis de Llano”.

Durante la conferencia de prensa de Mercurio, la prensa realizó diferentes preguntas sobre las polémicas que surgieron recientemente sobre los productores Luis de Llano y Toño Berumen.

Y es que tanto Luis de Llano como Toño Berumen se han visto implicados en rumores sobre abuso y acoso en contra de cantantes, lo cual Elías Chiprut refutó hubiera pasado, al menos dentro de Mercurio.

Durante una rueda de prensa, Elías Chiprut dio conocer su opinión sobre la denuncia de Sasha Sokol y la polémica al rededor del productor musical Toño Berumen.

Sin embargo, las preguntas de la prensa parecieron molestar al integrante de Mercurio, quien respondió de manera cortante y dijo desconocer ambos hechos por parte de los productores involucrados.

La respuesta de Elías Chiprut fue mal vista en redes sociales, en done los usuarios aseguran que además de haber ofendido a Sasha Sokol, la revictimizó, minimizando las revelaciones que la cantante hizo sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano.

“De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”

Seguido de esto, Elías Chiprut habría defendido al productor Toño Berumen a quien describió como un “tipazo” que los trató a él y a los demás integrantes de Mercurio como a sus hijos.

El comentario de Elías Chiprut fue mal recibido y tachado de misógino; sin embargo al momento Elias Chiprut se defendió acusando la pregunta fue tendenciosa.

Y es que alegó el desconocía la situación que se vivió en Timbiriche, ya que ni él ni ningún miembro presente en la conferencia perteneció a la agrupación.

“No es que este cargada de misoginia... ¿cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche? Aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces, pedir opinión a alguien sobre algo que desconoce y no puede saber, se me hace un poco absurdo”

Elias Chiprut