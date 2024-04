¿Está lloviendo en la CDMX? Por fin, después de los intensos días de calor extremo en la Ciudad de México, Tláloc ha escuchado las plegarias y memes sublimes acompañan la esperanza de lluvia en la capital del país.

El pasado 15 de abril la CDMX rompió récord cuando alcanzó una temperatura de 34.2 grados centígrados que superaron los 33.9 grados registrados en el año de 1998.

Sin embargo, para los amantes del frío y la lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) informó que está lloviendo en la CDMX, por lo que los memes sublimes acompañan la esperanza de que termine el calor.

Esperen, detengan todo, está lloviendo en la CDMX pic.twitter.com/vvt0LFP9MG — Fri.⭐️ (@Frida_Trejoo) April 18, 2024

¿Está lloviendo en CDMX?

A las 14:26 horas de hoy jueves 18 de abril de 2024, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que se detectan lluvias ligeras en las demarcaciones del sur y poniente de la CDMX, las cuales pueden estar acompañadas de chubascos y caída de granizo.

Las demarcaciones donde está lloviendo en la CDMX son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Asimismo, se informó que se prevén condiciones favorables para que las lluvias ligeras continúen en estas zonas de la CDMX durante la tarde de este jueves.

Se detectan lluvias en las demarcaciones del sur y poniente de la Ciudad de México, pueden estar acompañadas de chubascos y caída de granizo. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LS6xZOiGf5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 18, 2024

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se pronostican Iluvias y chubascos, descargas eléctricas, rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible caída de granizo en las inmediaciones de las 16 alcaldías de la CDMX y algunos municipios del Estado de México.

Estos son los memes sublimes que acompañan la esperanza de lluvia en la CDMX

Por supuesto que el cielo nublado en la CDMX alimentó la esperanza de lluvia en la zona centro del país, por lo que los memes sublimes no se hicieron esperar.

Algunos internautas incluso agradecieron al dios prehispánico Tláloc por la llegada de las lluvias que ayudarán a bajar las altas temperaturas registradas en la CDMX.

después de esta semana infernal de calor en cdmx por fin esta lloviendo, ganamos tan pinches mal

pic.twitter.com/lhijy7qZhB — hector (@eggthoor) April 18, 2024

Está lloviendo en CDMX!!!

Gracias Tlaloc. pic.twitter.com/7dpnRl8dGJ — Mrs. Aurora Blanket (Taylor's Version) (@AuroraBlanket) April 18, 2024

Entonces está lloviendo en CDMX??? CON RAZÓN NO HACE CALOR DEL DEMONIOOOOooOoo GRACIAS TLÁLOC



pic.twitter.com/q7NHEy26L5 — Ana 🌶 (@icrywithbooks) April 18, 2024

Esta lloviendo, gracias Tláloc por las piedras... pic.twitter.com/oAKvIM93RP — Gallito Inglés (@GallitoInglesMX) April 18, 2024

Mientras que otros incluso aseguraron que Tláloc es swiftie porque provoca lluvias en la CDMX el mismo día que la cantante Taylor Swift lanza su nuevo álbum.

Está lloviendo en la CDMX el mismo día que se estrena el nuevo disco de Taylor.



TLALOC ES SWIFTIE pic.twitter.com/egTFruTeI1 — lizenciada (taylor’s version) (@LizenciadaV) April 18, 2024

Por otra parte, otros no pudieron no mencionar que el Sistema Cutzamala, el que surte de agua a la CDMX y el Valle de México, se encuentra en niveles críticos, por lo que tienen esperanza de que la lluvia ayude a subir sus niveles de agua ante la sequía que afecta no solo la capital del país, sino la mayor parte del territorio nacional.

Esta lloviendo en CDMX Y EDOMEX, gracias TLALOC pic.twitter.com/qR1QvkqUzd — Antigentrificador 😮‍💨 (@MvrcxVntxnix) April 18, 2024