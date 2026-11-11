La inspectora de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Irma “La Torbellino” García, se proclamó campeona mundial unificada de peso supermosca, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tras derrotar por decisión unánime a la panameña Nataly García.

En una destacada actuación en el College Park Center, la pugilista mexicana, con récord de 27 victorias, cinco derrotas, un empate y seis nocauts, se impuso a su rival, quien cuenta con una marca de 21 triunfos, ocho derrotas, dos empates y cinco nocauts.

Irma “La Torbellino” García (cortesía )

Desde el primer campanazo, la inspectora de la PBI, Irma “La Torbellino” García mostró experiencia, disciplina e inteligencia para desarrollar su estrategia de combate. Con un efectivo manejo de la distancia, buena defensa y presión en sus golpes, impuso su ritmo a lo largo de la contienda, frente a una rival que mantuvo la determinación y el espíritu competitivo.

Irma “La Torbellino” García (cortesía )

Irma “La Torbellino” García conquista los títulos de la AMB y la FIB

Tras 10 rounds de combate, los tres jueces coincidieron en sus tarjetas y otorgaron la victoria a la inspectora de la PBI, Irma “La Torbellino” García por un resultado de 97-92 que confirmó su superioridad sobre el cuadrilátero y le permitió conquistar los dos títulos mundiales.

A lo largo del encuentro “La Torbellino” García demostró carácter, preparación y capacidad para administrar los momentos de presión, cualidades que le permitieron cerrar el combate con autoridad y alcanzar este logro en su trayectoria deportiva.

Irma “La Torbellino” García (cortesía )

Con este resultado, la campeona mexicana consolida una carrera construida a través de años de esfuerzo, disciplina y perseverancia, y pone en alto el nombre de la Policía de la Ciudad de México en el ámbito internacional del boxeo femenil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria e Industrial felicitan a Irma “La Torbellino” García por este importante logro, que refleja el orgullo, la fortaleza y el compromiso de las mujeres mexicanas por el deporte.