Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, aseguró que la alcaldía está lista para recibir a las y los visitantes durante las fiestas patrias de este fin de semana.

De acuerdo con el alcalde, Coyoacán se ha consolidado como el mejor punto, después del Centro, de atracción turística para la conmemoración de la Independencia de México.

Giovani Gutiérrez hace recomendaciones previas a las fiestas patrias

El alcalde señaló que en el Jardín Hidalgo se han tomado medidas de seguridad para garantizar una celebración en paz y muy familiar.

La cartelera de este evento contará con la presencia de grupos de música tropical, mariachi, regional, siendo Alberto Barros la presentación estelar.

De acuerdo con Gutiérrez Aguilar, se ha dispuesto de servicios de emergencia, Protección Civil, de seguridad, vialidad y de personas de apoyo para facilitar los accesos y salidas.

“Queremos que, como cada año, esta sea una fiesta familiar, una celebración patriótica con orden y en un entorno seguro. Cuidemos a nuestro querido Coyoacán, sus monumentos, su kiosco, sus edificios históricos y también respetemos a las y los vecinos, las rampas para personas con discapacidad y sigamos las instrucciones de las autoridades. Que en esta conmemoración honremos con respeto y honor a los héroes que nos dieron patria y libertad” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Además, se advirtió de cierres vehiculares que comenzarán este fin de semana con el fin de evitar accidentes, pues se espera un aforo de un poco más de 30 mil personas solo para la noche del 15 de septiembre.

Con el propósito de generar altercados y problemas, la alcaldía aseguró que no se podrán portar objetos peligrosos como armas, incluso ficticias, palillos de brochetas, paraguas, entre otros. Asimismo, señaló que para los vecinos de la zona solo podrán acceder en auto los que cuenten con un cartelón que fue otorgado con previo registro.

El alcalde de Coyoacán hizo un llamado a atender las medidas de seguridad (Cortesía)

Mientras que en el primer cuadro no habrá acceso vehicular a partir de las calles Xicoténcatl, Gómez Farías, Vallarta, Fernández Leal, Ayuntamiento, Avenida México y Miguel Ángel de Quevedo.

Finalmente, se aclaró que no se permitirá el ingreso de mascotas por la seguridad de ellos mismos, ya que las aglomeraciones pueden causar estrés en los animalitos.