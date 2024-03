Aurea Zapata asegura que sus hijas son quienes no desean ver a su papá Patricio Cabezut y ella va a defender su deseo.

El 20 de marzo, Aurea Zapata -de 47 años de edad- compartió un video donde denunció que autoridades irrumpieron en su casa por orden de un juez.

Patricio Cabezut -de 57 años de edad- acusa a Aurea Zapata de no dejarlo ver a sus hijas, mientras la actriz lo señala de violento.

Patricio Cabezut siempre se ha quejado de que Aurea Zapata no le deja ver a sus hijas, hasta hizo una marcha donde lloró por la situación.

Aurea Zapata explica que, hasta la fecha, las autoridades no han ordenado que sus hijas tengan convivencias con el conductor.

La actriz narra que hace unos años, firmó obligada un acuerdo de convivencia el cual después revocó.

Patricio Cabezut asegura que Aurea Zapata ha faltado a 76 convivencias, pero ella deja claro que hasta el momento no existe un acuerdo.

“Yo no tengo ninguna instrucción de tener convivencias de mis niñas con sus padre (…) el señor ha mentido con esto de las convivencias, están sin efecto, no existen”

Aurea Zapata asegura que no acudió a la cita con el juez para que viera a la menores, porque tiene miedo de que Patricio Cabezut le quite a sus hijas.

“Yo nunca me he negado, solamente he protegido a mis hijas de este generador de violencia”

Aurea Zapata