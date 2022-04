La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, dijo que no es normal que un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) se dedique a atacarla.

Durante la conferencia de prensa de la CDMX de este 8 de abril, Claudia Sheinbaum opinó acerca de la declaración del consejero presidente del INE, donde apunta que la revocación de mandato podría cancelarse.

La jefa de gobierno dijo que considera que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, tiene un pensamiento burlón y racista hacia la revocación de mandato.

Claudia Sheinbaum recordó las burlas que hizo el representante del INE en relación a los representantes de los pueblos indígenas hace unos años, y compartió que considera que tiene ese mismo pensamiento hacia la consulta de revocación.

Cabe recordar que durante el año 2015 se filtró una conversación en donde el consejero presidente del INE se burla de manera racista de los representantes de los pueblos indígenas.

Durante el audio Córdova describe la manera en la que se expresa Hipólito Arriaga Pote, líder de los pueblos indígenas, y comparte que deberían “escribir crónicas marcianas del INE”.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón. Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”

Lorenzo Córdova