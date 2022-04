Claudia Sheinbaum se lanza contra el INE en mitin: “No tiene autoridad moral”

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum se lanzó contra el INE durante el mitin que sostuvo en el Monumento a la Revolución para informar sobre la Reforma Eléctrica de AMLO.

En su mensaje ante miles de seguidores, Claudia Sheinbaum criticó a los consejeros que forman parte del INE, ya que dijo que algunos de ellos no tiene “autoridad moral”.

A pesar de que el mitin al que convocó se trataba de una asamblea informativa sobre la Reforma Eléctrica de AMLO, Claudia Sheinbaum aprovechó para criticar al INE.

Al mencionar la consulta de Revocación de Mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril, Claudia Sheinbaum acusó que los consejeros del INE “no toleran la democracia”.

De la misma forma, en el mitin, Claudia Sheinbaum aseguró que algunos de los consejeros del INE “odian la participación del pueblo”, ya que también están en contra de la idea “de un pueblo libre”.

En ese orden de ideas, Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se trata de un organismo en el que sus integrantes “no tiene autoridad moral”.

Claudia Sheinbaum hizo referencia en su mensaje durante el mitin de este 6 de abril, a diferentes episodios de ilegalidades en procesos electorales, como lo ocurrido en en los comicios de 2006.

Desestimando las posibles sanciones que se le podrían imponer por hablar de la Revocación de Mandato, Claudia Sheinbaum destacó la intención de AMLO por someter a consulta su mandato.

Incluso, en su pronunciamiento durante el mitin celebrado en el Monumento a la Revolución, Claudia Sheinbaum habló sobre la Revocación de Mandato aunque “se molesten los consejeros del INE”.

Al asegurar que AMLO es un “presidente valiente”, Claudia Sheinbaum refrendó su respaldo al mandatario nacional y dijo que las calumnias no lo vencerán.

Tras sostener que el presidente cuenta con el respaldo de la ciudadanía, Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje de apoyo a AMLO al gritar en repetidas ocasiones la consigna de “no está solo”.

“Hoy quien pone a consulta su mandato a Revocación de Mandato, solo puede ser un presidente valiente que sabe que el pueblo lo quiere, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde aquí, en este Monumento a la Revolución le decimos que no lo van a vencer las calumnias, porque tiene un pueblo que lo acompaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo, no está solo, no está solo, no está solo”

Claudia Sheinbaum