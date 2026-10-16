La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el inmueble conocido como Casa Tlalpan será transformado en un complejo de educación pública que albergará una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y una preparatoria.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proyecto permitirá recuperar el antiguo inmueble de Arturo Durazo Moreno, conocido como “El Negro Durazo”, para convertirlo en un espacio educativo.

La presidenta de México destacó que de ser un “monumento a la corrupción” será transformada a una escuela para los habitantes de Tlalpan, y refirió que la situación jurídica del predio fue atendida mediante Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo de Gaby Osorio

Durante el anuncio, la presidenta reconoció públicamente el trabajo de la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, a quien calificó como la mejor gobernante que ha tenido la demarcación.

Asimismo destacó que la alcaldía Tlalpan es la demarcación de la Ciudad de México que más ha reducido la percepción de inseguridad y sostuvo que la alcaldesa se encuentra entre las autoridades municipales mejor evaluadas a nivel nacional.

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI citadas en el texto, la percepción de inseguridad en Tlalpan pasó de 57.9 por ciento en marzo a 49.7 por ciento en junio de 2026, una disminución de 8.2 puntos porcentuales.

La mandataria también recordó su vínculo con la demarcación, donde vivió durante más de tres décadas y encabezó el gobierno delegacional entre 2015 y 2017.

Gaby Osorio y Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo (cortesía)

Casa Tlalpan tendrá universidad y preparatoria

El proyecto contempla una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las instalaciones definitivas del Centro de Estudios de Bachillerato 10/1, cuya primera generación comenzó clases recientemente en una sede temporal de San Miguel Xicalco.

La iniciativa busca ampliar las opciones de educación media superior y superior para las y los jóvenes de Tlalpan, en particular de los pueblos y comunidades de la zona alta, quienes enfrentan largos tiempos de traslado para acceder a estas oportunidades educativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó la creación de seis sedes y seis subsedes de la Universidad Rosario Castellanos.

Con la transformación de Casa Tlalpan, el antiguo inmueble se incorporará a la infraestructura educativa pública de la demarcación, con espacios destinados a la formación de estudiantes de nivel medio superior y universitario.