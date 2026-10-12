La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, se reunió con 5 mil personas integrantes de 35 organizaciones, sociales, populares, sindicales, campesinas, comerciales y comunitarias para construir una agenda común, fortalecer sus demandas históricas y establecer mecanismos de colaboración en beneficio de las comunidades de la demarcación.

El encuentro se realizó por invitación de las propias organizaciones, cuyos representantes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos y encontrar puntos en común para que las necesidades de los sectores que representan sean escuchadas y atendidas.

Entre los temas compartidos destacaron el bienestar, la justicia social, el derecho a la vivienda, el trabajo digno, la movilidad, el comercio popular y el desarrollo de los pueblos originarios.

Gaby Osorio se reune con organizaciones (cortesía )

Organizaciones sociales de Tlalpan buscan fortalecer una agenda común

Durante la reunión, representantes de distintas agrupaciones reconocieron la apertura al diálogo y el acompañamiento institucional que, señalaron, han recibido durante la administración de la alcaldesa, Gaby Osorio, particularmente en la atención de gestiones comunitarias y demandas sectoriales.

Los participantes destacaron que la coordinación busca fortalecer el trabajo de cada organización sin perder su autonomía, identidad ni objetivos particulares.

Entre las agrupaciones comerciales estuvieron Cachito de Patria, Artesanos del Centro de Tlalpan, México Unido, la Organización de Pipas de San Miguel Topilejo, la Agrupación de Piperos de Topilejo y Nueva Unión de Comerciantes. También participaron la Unión de Cooperativas Hecho en Tlalpan y COPELIMP, del sector cooperativista; la Unión de Ligas Deportivas de Tlalpan, del ámbito deportivo, y las organizaciones de movilidad C10 y MH.

En el sector social y popular estuvieron FIRT, G100, Telpochiyotl Un Nuevo Comienzo A.C., Pasión por Tlalpan, Alianza de Pueblos Originarios en Tierra Firme, UCP, Amor por la Ciudad, Frente Ciudadano por Tlalpan, por el Poder Popular, Asociación por la Movilidad y el Bienestar, Asociación Ciudadana, Movimiento Ciudadano del Sur y Agro Proyectos Sustentables para los Pueblos de Tlalpan A.C.

La representación agrícola y campesina incluyó a Productores Agrícolas Toxtepec de San Miguel Topilejo, Central de Independencia Agrícola y Campesina y Hortalizas González.

Por parte del sector sindical asistieron el SNTE Sección 10, el Sindicato de la STUNAM-Coordinadora Ciudadana Universitaria y Vecinal, así como el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.

En materia de vivienda y participación comunitaria estuvieron Congreso Popular CDMX, Visión de Izquierda Ciudadana, USCOVIS, A.C. Civil Ajusco Nueva Díaz Ordaz Ajusco Medio Guayamilpas y FPFV Ecología y Vivienda.

Gaby Osorio se reune con organizaciones (cortesía )

Gaby Osorio recibe respaldo de organizaciones en proceso interno de Morena

El encuentro también se desarrolló en el contexto del proceso interno de Morena para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante la reunión, las organizaciones expresaron su respaldo a la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio desde sus respectivas trayectorias y espacios de participación social.

Además de las agrupaciones mencionadas, participaron liderazgos populares, representantes comunitarios y exdelegados con trayectoria en la organización social de Tlalpan, quienes compartieron experiencias y plantearon necesidades de sus colonias, barrios y pueblos.

Los asistentes señalaron que buscan evitar que las distintas luchas sociales permanezcan aisladas y que sus demandas encuentren espacios de representación y acompañamiento mediante el diálogo permanente. El encuentro concluyó con el compromiso de mantener la coordinación y continuar construyendo una agenda compartida que reúna las aspiraciones de las organizaciones y las comunidades de Tlalpan.