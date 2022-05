La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, inaugurará el reconocimiento de ‘Huésped Distinguido’ por Eduin Caz y Grupo Firme.

Esto sucedió en un evento realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento; en él, Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Grupo Firme y su vocalista y fundador, Eduin Caz.

Como forma de reconocimiento a Grupo Firme, la jefa de gobierno de la CDMX extendió un reconocimiento al grupo musical por ser “una inspiración para jóvenes” y por sus acciones para romper con los estereotipos machistas y promover la inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género”.

El reconocimiento entregado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reza lo siguiente:

Además, el reconocimiento expedido por la jefa de gobierno de la CDMX, felicitó a Grupo Firme por el premio Grammy Latino que recibieron por el ‘Mejor Álbum de Música de Banda’.

El fundador de Grupo Firme, Eduin Caz agradeció a la jefa de gobierno de la CDMX por el reconocimiento que les fue entregado así como también a los jóvenes.

“A los jóvenes que se encuentran aquí, que quieren un cambio en su vida, muchas felicidades. (...) A la Jefa de Gobierno, muchísimas gracias por este espacio, se lo agradezco; créame que yo estoy muy nervioso, no sé qué decir, pero no me queda más que agradecerles a todos: gracias por ser parte de esto y poder hacer posible que los sueños de nosotros se cumplan, y nosotros queremos que los sueños de ustedes también se hagan realidad”.

Eduin Caz