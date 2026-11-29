El CCH Azcapotzalco de la UNAM informó que, en seguimiento al brote de varicela entre los alumnos, se decidió extender las clases en línea con el fin de evitar un rezago en el ciclo escolar.

La dirección de CCH Azcapotzalco subrayó que el regreso a las clases presenciales está previsto para el 7 de diciembre de 2026.

Sin embargo, se pide estar atento a los canales oficiales para cualquier información.

Alumnos de CCH Azcapotzalco seguirán en clases en línea por el brote de varicela

Tras percatarse de un brote de varicela en el CCH Azcapotzalco, autoridades decidieron anunciar clases en línea decretadas el 24 de noviembre de 2026. Sin embargo, esta medida se extenderá de forma preventiva hasta la primera semana de diciembre.

En un comunicado emitido por la dirección del CCH Azcapotzalco y citando a la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), se explicó que la suspensión de clases presenciales en el plantel se extenderá, de modo que los alumnos podrían regresar a las aulas hasta el lunes 7 de diciembre de 2026.

Comunicado del CCH Azcapotzalco sobre el brote de varicela. (@CCHAzcapoUNAM)

Sin embargo, se recordó que en busca de que el semestre siga desarrollándose y no existan rezagos académicos, las clases se harán en modalidad en línea.

Asimismo, recuerdan que aunque hasta ahora se anunció una fecha de regreso al plantel, se pide mantenerse informado por los canales oficiales del CCH Azcapotzalco.