En seguimiento al caso Cervantes Cabañas, la presidenta de Derechos Humanos CDMX, González Saravia, pidió a la Fiscalía capitalina tomar medidas para evitar que una situación así se repita.

Las medidas propuestas que competen a las autoridades capitalinas por el caso Cervantes Cabañas incluyen:

Intercambio de información entre universidades y autoridades

Estrategias de inmediatez en la localización de desaparecidos

Sistemas electrónicos y biométricos para identificación

Regulación de convenios con universidades para entrega de cuerpos

Prioridad a la identificación antes que a la docencia o investigación

En especial, Derechos Humanos CDMX exige modificar la normativa interna para prohibir convenios con universidades que permitan disponer de cuerpos de personas desconocidas sin haber agotado todas las diligencias de identificación.

Caso Cervantes Cabañas: González Saravia pide a Fiscalía CDMX evitar que se repita (Derechos Humanos CDMX)

Derechos Humanos CDMX documentó violaciones a derechos en caso Cervantes Cabañas

González Saravia señaló que lo sucedido a Cervantes Cabañas, cuyo cuerpo fue donado al IPN pese a contar con ficha de búsqueda desde 2021, abrió un camino para que no vuelva a cometerse una desaparición administrativaadministrativa.

Nos corresponde estar cerca de las víctimas, cuidar que este acto tenga sentido para ellas, contribuir a que la verdad sea reconocida públicamente y dar seguimiento a que los compromisos expresados aquí se traduzcan en acciones concretas González Saravia, presidenta de Derechos Humanos CDMX

Asimismo, González Saravia indicó que la Recomendación 09/2025 documentó violaciones a derechos humanos por parte de la Fiscalía CDMX que deben ser reconocidas plenamente, entre las que se incluyeron:

Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada con debida diligencia Derecho a la verdad Derecho a la seguridad jurídica Derecho a la memoria de las personas fallecidas Derecho de sus familiares a recibir un trato digno, humano y respetuoso

Desaparición de Julio César Cervantes: el caso de 2021 y la actuación de la Fiscalía CDMX (Redes sociales)

Fiscalía de CDMX ofrece disculpa pública por caso de Cervantes Cabañas

A cinco años del hecho, la Fiscalía CDMX ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes en respuesta a la Recomendación 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos.

A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas rendimos respeto y homenaje. Su historia nos obliga a corregir, a mejorar y a trabajar para que hechos como estos no se repitan Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos

Por su parte, Laura Cabañas Arreola, madre de Julio César, expresó que aceptaba la disculpa pública, pero señaló que las palabras deben ir respaldadas por acciones para evitar que se replique en otra familia.