Casa Lamm discriminó a una mujer otomí por su vestimenta, acusa Horacio Franco

El flautista Horacio Franco denunció que una mujer otomí fue discriminada en el centro cultural Casa Lamm, ubicado en la CDMX.

En su cuenta de Twitter, Horacio Franco narró que fue invitado a un desayuno con Mardonio Carballo, Antonio Attolini y otras personas entre las que se encontraba una compañera otomí con su vestimenta tradicional .

Sin embargo, cuando la mujer intentó ir al baño de clientes, el personal de Casa Lamm la discriminó y no la dejó pasar .

“Una vergüenza: estuve invitado a un desayuno con @mardoniocarbalo @AntonioAttolini entre otros en @CASALAMM y con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y NO LA DEJARON PASAR!” Horacio Franco. Flautista

Horacio Franco acusa que personal de Casa Lamm condujo a la mujer otomí al baño de la cocina

Al no dejarla pasar al baño de clientes, Horario Franco relató que la mujer otomí fue conducida por personal de Casa Lamm al baño de la cocina.

El flautista indicó que al darse cuenta que su compañera salió llorando por haber sido discriminada, él y sus acompañantes la auxiliaron, por lo que el gerente del lugar tuvo que pedirle disculpas a la mujer.

“La condujeron al baño de la cocina. Cuando nos dimos cuenta que salió llorando por ese trato la auxiliamos varios de los invitados y finalmente el gerente le pidió disculpas” Horacio Franco. Flautista

En tanto, Horacio Franco lamentó que en México se sigan presentando casos de discriminación y criticó que en una zona “tan cosmopolita” como la CDMX sigan pasando este tipo de situaciones.

“Cuánto nos falta en este país para aprender que NO SE DEBE DISCRIMINAR A NADIE. Es vergonzoso!”, expresó.

“Horas después hablé con ella, su nombre es #BrígidaRicardoMatilde y me dijo lo triste y vulnerada que se siente aún, y como vecina de la @coloniaroma es objeto, -por ser indígena-, de constante discriminación. En una zona tan cosmopolita como ésta esto debería ser inconcebible!” Horacio Franco

AMLO critica caso de discriminación en Casa Lamm

AMLO criticó y denunció la discriminación sufrida recientemente por una mujer otomí en Casa Lamm.

En conferencia mañanera del 28 de febrero, el presidente contó cómo la mujer de origen otomí quiso ir al baño y no la dejaron.

“Ayer en una librería, cafetería famosa, estaba el flautista Horacio Franco y otros en una mesa, estaba con ellos una mujer otomí con ellos y no la dejaron ir al baño... Casa Lamm” AMLO

“Imagínense, exposiciones sobre cultura”, dijo AMLO.

En este sentido, señaló que se debe seguir combatiendo este tipo de prácticas discriminatorias, porque “es parte del cambio de transformación”.

“Esto hay que seguirlo combatiendo, es parte del cambio de transformación. No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación”, agregó.