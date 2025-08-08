La alcaldía Álvaro Obregón experimentó tráfico intenso desde la mañana hasta la tarde de este jueves, en avenidas principales como Revolución, Insurgentes Sur y Desierto de los Leones.

El motivo fue una presencia policial masiva encabezada por el alcalde Javier López Casarín.

Álvaro Obregón tiene nuevo parque vehicular para seguridad

Javier López Casarín desplegó 125 patrullas nuevas, incluyendo 15 pick ups híbridas y distribuidas en los cuatro sectores de Álvaro Obregón:

Alpes.

San Ángel.

Plateros.

Santa Fe.

Caos vial en Álvaro Obregón (Cortesía)

Esto, como parte del Sistema Integral de Seguridad 360

Álvaro Obregón vive intensa carga vehicular

Aunque la presentación se realizó en el Parque de La Bombilla, el paso de las patrullas con sirenas activadas causó congestión y largas filas de autos en los 51 cuadrantes de patrullaje.

La alcaldía Álvaro Obregón informó que heredaron 30 patrullas operativas y su meta fue triplicar la capacidad para mejorar la seguridad de la población.