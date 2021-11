La mañana de ayer jueves 18 de noviembre, se reportó la caída de una piedra gigante desde el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo denunciado en redes sociales, fue en la zona entre Altavista y Las Flores en la alcaldía Álvaro Obregón, que se registró la caída de una piedra gigante desde el segundo piso del Periférico.

El conductor de una motocicleta que transitaba en la zona señalada, denunció que mientras circulaba en la lateral de Periférico, cayó una piedra gigante que se desprendió de la estructura del segundo piso.

En redes sociales, circula un video que fue grabado por el motociclista, en el que muestra que la piedra gigante que cayó del segundo piso del Periférico y golpeó el parabrisas de una camioneta particular.

Al respecto, el mismo motociclista que denunció lo ocurrido detalló que la piedra gigante que cayó del segundo piso del Periférico de la CDMX destruyó el parabrisas del automóvil y le hizo un hoy en el cofre.

Incluso, el motociclista dijo que si la piedra gigante le hubiera caído a él, seguramente lo habría matado y señaló que pese a lo aparatoso del hecho, a la conductora de la camioneta afortunadamente no le pasó nada.

“Le destruyó el cofre, la señora venía en coche y gracias a dios no le pasó nada, pero yo venía adelantito de ella. O sea, esto me cae a mí y me mata, estuve a punto de morir ahorita (...) pinche piedra, me cae en la cabeza y adiós”

Motocilista