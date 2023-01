Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reiteró sus acusaciones contra el fiscal Uriel Carmona relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda.

El pasado 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum acusó de encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda por parte del fiscal de Morelos y aseguró que éste tiene vínculos con Rautel “N”, quien se encuentra vinculado a proceso por la muerte de la joven de 27 años asesinada en la CDMX en octubre de 2022.

Tras la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR) que confirma como causa de la muerte de Ariadna Fernanda un golpe en la cabeza, Claudia Sheinbaum reiteró sus acusaciones contra el fiscal de Morelos.

Desde Twitter, Sheinbaum acusó nuevamente al fiscal Uriel Carmona de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda y reiteró el compromiso de la CDMX para brindar justicia a la joven de 27 años y a su familia.

Además, pidió que se sanciones a Carmona y aseguró que “debe haber sanción para quien dolorosamente ocultó la verdad”.

Esto debido a que, cuando se conoció la muerte de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en una carretera a Morelos el 31 de octubre, el fiscal de Morelos aseguró que su muerte fue por broncoaspiración ocasionada por el consumo de bebidas alcohólicas.

La fiscalía de Morelos se defendió ante la resolución de la FGR en cuanto a la causa de muerte de Ariadna Fernanda.

Esto luego del dictamen emitido sobre la causa de la muerte de la joven como “heridas craneoencefálicas” producidas por “descargas de un objeto contundente”.

Sin embargo, la fiscalía de Morelos, cuyo titular es Uriel Carmona, aclaró que no existe una pugna entre fiscalías por el caso de Ariadna Fernanda,

Por otra parte, dijo que el comunicado 021/23 de la FGR contiene “una respetable opinión no emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido”.

Es decir, que la “opinión” forense no es jurídicamente vinculante para la investigación en Morelos o el proceso judicial iniciado en la CDMX.

“El comunicado 021/23, de la FGR contiene una respetable opinión no emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido, por lo que esa opinión forense no es jurídicamente vinculante para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México. Esta institución no ha sido requerida formalmente por la FGR para entregarle información o constancias procesales del asunto de Ariadna N, por ello, también se aclara que la FGE de Morelos no se ha ‘sometido’ al análisis pericial de la FGR en relaciòn con la causa del fallecimiento de dicha víctima”

Comunicado de la Fiscalía de Morelos