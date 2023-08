Exfigura del Club América no quiere que Julián Quiñones vista la camiseta de la Selección Mexicana, considera que le quitaría el lugar un mexicano de nacimiento.

La posibilidad de que Julián Quiñones porte la camiseta de la Selección Mexicana está abierta y ante ello a causado molestia en algunos, tal y como es el caso de una exfigura del Club América, pues considera que le quitaría el lugar a un mexicano.

Se trata de Aquivaldo Mosquera, el exjugador del Club América y seleccionado nacional colombiano, detalló para Espn que no le gustaría ver a Quiñones representar a la Selección Mexicana, pues cosidera que puede hacerse de un lugar en el combinado colombiano.

“Siempre lo he dicho, no soy partidario de que tú como naturalizado juegues en el país de donde estás naturalizado, yo creo que debe de jugar con Colombia y ese es mi pensamiento. No es de ahora, es de siempre, aquí hay muy buenos jugadores y creo que sería quitarle la plaza a un mexicano de nacimiento, no soy partidario de que haya naturalizados en las selecciones, pero esa no es decisión mía, sino de Julián”. indicó Mosquera.

Aquivaldo Mosquera cree que Julián Quiñones podría ser el delantero de Colombia

Aquivaldo Mosquera cree que Julián Quiñones podría ser el delantero de Colombia, pues a pesar de tener buenos jugadores, el futbolista de las águilas cairía bien el once cafetalero.

Entre lo que se decide, Julián Quiñones si representar a México o a Colombia, Aquivaldo Mosquera cree que este podría ser el delantero del combinado cafetalero.

“Yo lo pondría de delantero porque en esa posición hay más posibilidades de jugar, Luis Sinisterra se va mucho más a un costado, al igual que Luis Diaz y este jugador (Quiñones) se me hace por su fortaleza similar a Duvan Zapata, pero todavía con mejor técnica y un poquito más rápido, entonces en ese sentido lo pondría delantero”. aseveró Aquivaldo.

A su vez, Mosquera señaló que el nombre de Quiñones no estan conocido ni relevante en Colombia, como lo son Luis Díaz y Luis Sinisterra.

Si Julián Quiñones se decide por México, Aquivaldo Mosquera lo aceptaría

Aquivaldo Mosquera indicó que quedará en Julían Quiñones en tomar la mejor decisión y si se decide jugar con México, lo aceptaría sin problemas por el cariño que también siente por el fútbol mexicano.

“Sería muy lindo verlo vestido de verde como mexicano, nunca se ha tenido un colombiano en la selección mexicana como naturalizado. Julián trata de dar su mejor potencial en el extranjero y que lo tengan considerado para la selección mexicana también es un orgullo, la verdad no me dolería que se fuera con México y lo disfrutaría porque también soy muy fan de la selección mexicana” señaló.

