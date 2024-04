Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona de 2015 a 2023, destacó las utopías de Clara Brugada realizadas en la alcaldía Iztapalapa.

Desde el Monumento a la Revolución y ante la presencia de la coordinadora ‘Suma Sindical’, la ex alcaldesa de Barcelona e integrante del comité asesor de Clara Brugada para las elecciones 2024, Ada Colau, aseguró que el trabajo hecho por la política morenista en Iztapalapa fue “ejemplar”.

Así lo dijo la ex alcaldesa de Barcelona: “El trabajo que he visto con mis ojos que ha hecho Clara Brugada es un trabajo ejemplar. Lo suyo no son palabras, lo suyo son hechos”.

¿Qué dijo Ada Colau sobre las utopías de Clara Brugada en Iztapalapa?

En su intervención en el Monumento a la Revolución, Ada Colau refirió que las utopías de Clara Brugada en Iztapalapa son innovadoras y necesarias en beneficio de la población “que peor la está pasando”.

De acuerdo con la política española, las utopías construidas por Brugada Molina “tienen los mejores servicios públicos con la máxima calidad”.

Esas utopías tienen los mejores servicios públicos con la máxima calidad, porque para el pueblo no queremos los restos, no queremos las migajas, queremos lo mejor, los mejores servicios públicos, las mejores viviendas, los mejores espacios públicos (...) eso yo he visto que ha hecho Clara con las utopías. Ada Colau. Ex alcaldesa de Barcelona

Colau sostuvo que las utopías no sólo son una “buena idea”, sino que Clara Brugada y su equipo de trabajo tuvieron la eficacia y la profesionalidad de saber ejecutarlas en muy poco tiempo.

Ada Colau pide movilizarse masivamente para lograr votos a favor de Clara Brugada

Hacia el final de su discurso, Ada Colau pidió a simpatizantes de Morena “movilizarse masivamente” para ganar votos para que Clara Brugada se convierta en la próxima jefa de gobierno de la CDMX.

En este sentido, resaltó que la capital del país se merece tener “a la mejor jefa de gobierno con Clara Brugada”.

“Por favor, les pido que se movilicen masivamente para convencer a aquellos que puedan todavía tener alguna duda de que en verdad Ciudad de México necesita, se merece tener a la mejor jefa de gobierno con Clara Brugada” Ada Colau

¿Cómo va Clara Brugada en las encuestas?

En la última encuesta MetricsMX que se difundió durante el mes de abril de 2024, se mide la intención del voto de las y los mexicanos de cara a las elecciones 2024.

De acuerdo con los resultados del muestreo, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Clara Brugada lidera las preferencias con 12.3 puntos sobre el segundo lugar.

Clara Brugada de Morena-PT-PVEM: 46.3%

Santiago Taboada de PAN-PRI-PRD: 40.7%

de PAN-PRI-PRD: 40.7% Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano: 4.3%

Encuesta MetricsMx CDMX al 1 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.