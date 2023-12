Elementos de la AEI de la Fiscalía de Distrito Zona Sur de Chihuahua, capturaron a Ramón M. C., quien enfrenta una orden de aprehensión por el homicidio de dos mujeres en la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza.

La investigación de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida identificó al detenido como probable responsable del doble homicidio ocurrido el 9 de septiembre en el domicilio de las víctimas, Gloria C. C. y Sally A. C.

El ataque fue perpetrado por Ramón M. C. y otros individuos armados, quienes sacaron violentamente a las mujeres de su casa, disparándoles y causándoles la muerte.

Así ubicó la Fiscalía a Ramón M. C.

Tras una exhaustiva investigación de campo y gabinete, la Fiscalía ubicó al presunto culpable en la colonia Fátima de Hidalgo del Parral.

Así, el martes 12 de diciembre se ejecutó una orden de cateo y se cumplimentó la detención.

El acusado, de 61 años de edad, fue puesto a disposición del Juez de Control para la audiencia correspondiente, donde el Ministerio Público presentará la imputación.

Cabe destacar que, conforme a las leyes y normativas vigentes, el imputado se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).