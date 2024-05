Un video expone a Daniel Santoyo, candidato de Morena a diputado en Aguascalientes, planeando la compra del voto a 1000 pesos, a menos de un mes de las elecciones 2024.

Se trata del candidato a diputado en el Distrito 18, en Aguascalientes, Daniel Santoyo, quien aparece en una reunión con su operadora política planeado cómo lograran ganar las elecciones .

El video de más de 2 minutos expone los planes del candidato de Morena, en donde hablan del pago que se da a “los concientizadores”, y la compra del voto el próximo 2 de junio de 2024.

Las declaraciones se dan a tan solo unos días de que se realicen las elecciones 2024 en México, donde se renovarán 29 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

En el video expuesto, se indica que Daniel Santoyo y su operadora política “Lupita”, acompañados de otros dos hombres, hablan sobre el triunfo en las elecciones 2024 en Aguascalientes.

Sin embargo, más allá de las propuestas que lleven al candidato de Morena a la victoria, se señala el pago a operadores de Morena para “concientizar” a los ciudadanos y lograr un voto a su favor.

Asimismo, se expone la compra de votos el mismo 2 de junio, maniobra que ha sido atribuida anteriormente al PRI, pero que en esta ocasión también aplicaría Morena.

En el audio, Daniel Sontoya afirma que “hay que comprar votos” en las próximas elecciones, y “aunque se escuche feo”, planean cómo realizarán dicha compra y el monto que se otorgará.

Pues inclusive la operadora política asegura que 500 pesos no son suficientes para la compra de votos, y también agregan que “el paquete” se maneja diferente.

Ya sea que Daniel Santoyo solo quiera los votos para él, o también para sus compañeros de Morena, pues la operadora política afirma que se maneja completamente diferente la situación.

Con respecto al monto del pago de votos, el candidato de Morena afirma que el 2 de junio se pagarán 1000 pesos a los concientizadores.

En el mismo video, se exponen algunos de los apoyos que da Morena a quienes lo apoyan a acaparar votos a su favor en las elecciones 2024.

En ese sentido, se exhiben que se brinda un pago semanal de 1,600 pesos a quienes convenzan a las y los mexicanos a votar por el partido, aseguró la operadora política.

Quien agregó que en su caso, Daniela (se desconoce de quién habla), le paga 6 mil pesos semanales, despensas y vales de gasolina, para trabajar a su favor.

“Traen el mismo chip, que se les va a dar dinero, yo anteriormente Daniela me daba 6 mil pesos por semana, también y me trajo despensas, me dio vales de gasolina”.

Lupita, operadora política