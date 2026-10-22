El CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, entregó 429 mil pesos a tres asociaciones de Baja California Sur, Quintana Roo y Veracruz que atienden a adultos mayores, a personas con discapacidad y al medio ambiente. Estos recursos son una forma de reconocer su labor por las demás personas.

En una ceremonia realizada en la SimiCasa Museo, González Herrera explicó que los recursos donados provienen en su totalidad de las ganancias generadas por las entradas al recinto y por las ventas de productos del Dr. Simi en el kiosco del inmueble.

Al respecto, señaló que estos donativos son un claro ejemplo de que los “negocios sociales” son viables y que cuando una persona ayuda a otra “de corazón”, la recompensa es mayor.

Estos negocios con propósito, también llamados negocios sociales, son una de las distintas vías por las cuales ayudamos a otras personas. A nosotros nos gusta actuar. Hoy estamos demostrando y siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

Esta es la segunda ocasión en que Víctor González Herrera entrega donativos a diferentes asociaciones civiles por las ganancias de la SimiCasa Museo, y adelantó que cada tres meses llegarán más recursos para otras causas.

Desde su inauguración, el pasado 1 de junio del 2025, la SimiCasa Museo ha recibido 122 mil 327 visitantes, consolidándose como un nuevo espacio cultural y turístico en la Ciudad de México.

¿Qué causas apoyó Víctor González Herrera?

El presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor entregó un apoyo económico de 143 mil 263 pesos a cada una de las asociaciones enfocadas en la atención de personas adultas mayores y con discapacidad, así como a una organización dedicada a la conservación ambiental.

Las instituciones seleccionadas fueron el Patronato del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl de La Paz, A.C., en Baja California Sur; Ver Autismo, A.C., en Veracruz; y Amigos de Isla Contoy, A.C., en Quintana Roo.

Tras recibir el apoyo, Montserrat Castillo, presidenta y representante legal de la Asociación Ver Autismo, A.C., aseguró que el dinero servirá para mejorar las instalaciones donde brindan educación especializada a las infancias con autismo.

Con estos 100 mil pesos vamos a instalar paneles solares, porque en Veracruz no tener clima es una cosa terrible y nuestros niños, trabajando cómodamente, aprenden más. Montserrat Castillo, presidenta y representante legal de la Asociación Ver Autismo, A.C.

A la par, la bióloga Catalina Galindo, directora de Amigos de Isla Contoy, A.C., declaró que este donativo permitirá que niñas, niños, jóvenes y adultos conozcan las maravillas de la Reserva Natural del Mar Caribe.

En los dos o tres últimos años, gracias al apoyo, hemos registrado 37 nuevas especies de aves en la isla. También tenemos el monitoreo de las tortugas marinas; resguardamos sus nidos y los cambiamos de lugar porque anidan muy cerca de la orilla y a veces se les inundan. Catalina Galindo, directora de Amigos de Isla Contoy, A.C.

Con estos apoyos, Víctor González Herrera destacó que su misión de ayudar a los demás no solo se centra en la salud de las personas, sino también en la de todos los seres vivos. Bajo esa premisa, ha impulsado iniciativas como SíMiPlaneta y los servicios veterinarios de SimiPet.

En ese sentido, la segunda entrega de donativos de SimiCasa Museo representó una muestra concreta de esa visión: ayuda directa a instituciones de distintos sectores.