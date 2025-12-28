En redes sociales circula el momento exacto en el que un grupo de alpinistas originario de la India alcanzó la cima del Pico de Orizaba, ubicado entre Veracruz y Puebla.

La hazaña tuvo lugar durante los últimos días de diciembre de 2025, marcando así un nuevo capítulo en el alpinismo internacional.

Alpinistas indios enfrentaron condiciones climatológicas extremas en el Pico de Orizaba

En las imágenes de la hazaña se muestra al equipo de alpinistas celebrando el haber alcanzado la cima del volcán mexicano, Pico de Orizaba.

Medios reportan que la expedición fue liderada por Narendra Kumar, montañista de Haryana.

El ascenso del equipo comenzó en el refugio de Piedra Grande y hasta la ruta Glaciar de Jamapa, según reportes.

Esta es una de las rutas más exigentes del Pico de Orizaba, pues se requieren por lo menos ocho horas de recorrido, además de equipo especial para el hielo y la nieve.

Algunos de los peligros que enfrentaron los montañistas fueron rocas cubiertas de hielo y nieve que podían ser resbalosas al momento de subir o caminar.

Como se sabe, el clima en el Pico de Orizaba —sobre todo durante el invierno— es frío y nevado debido a la masa de aire polar.

La cúspide del Pico de Orizaba se encuentra a 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar, por lo que es reconocido como el volcán más alto de Norteamérica a nivel mundial.