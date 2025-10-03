Humberto Becrril Acoltzi, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, fue secuestrado y encontrado asesinado en una casa del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.

El cuerpo fue localizado la madrugada del jueves 2 de octubre, luego de que el miércoles 1 de octubre fue secuestrado por un grupo armado en su domicilio en Belén Atzizimitlán.

También fue hallado el cuerpo de otro hombre conocido como César y presentaban signos de violencia.

Familiares de Humberto Becerril Acoltzi denuncian falta de atención tras secuestro

Familiares y amigos de Humberto Becerril Acoltzi señalaron que las autoridades de Tlaxcala les dijeron que debían esperar 72 horas para iniciar una investigación formal.

Una vez localizado muerto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició la carpeta de investigación por los hechos.

La Fiscalía de Tlaxcala también se ha encargado del levantamiento de los cuerpos con los protocolos correspondientes.

Humberto Becerril Acoltzi fue encontrado muerto con cartulina amenazante

Reportes señalan que se encontró una cartulina con amenazas junto a los dos cuerpos de César y Humberto Becerril Acoltzi, no obstante, se desconoce el contenido de la misma.

Además, señalan que les fueron robadas pertenencias personales como, entre ellas tres automóviles.

El actual rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Lenin Calva Pérez, lamentó la muerte de Humberto Becerril Acoltzi y dijo que espera que sus familiares encuentren pronto el consuelo y resignación.

Medios locales denuncian una ola de violencia en los últimos cuatro años, en las que varios académicos ha sido víctimas.