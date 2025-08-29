La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dio a conocer que más de 970 mil personas asistieron a la edición 2025 del Festival Vive León, rompiendo todas las metas que habían diseñado.

La alcaldesa señaló que el festival generó una derrama económica de 557 millones de pesos en los 16 días de actividades en los que casi un millón de personas disfrutaron de las actividades, cuando originalmente esperaban una derrama de 459 millones.

“Ya vimos que superamos el 21.2% tanto en derrama como también en visitantes, que eso es importante, que cada año estamos superando las metas, y lo que sí superamos es la sonrisa y la alegría en la gente. Es el festival en México, prácticamente más grande y gratuito que existe” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León

“Nuestra proyección fue de 800 mil personas, es decir, un 20% más de lo proyectado. En promedio tuvimos más de 60 mil personas diarias. Tuvimos una derrama económica histórica para este festival de 557 millones de pesos, y tuvimos más del 20% del incremento de las expectativas”, agregó.

Gratuidad del Festival Vive León confirma su perfil social: Alejandra Gutiérrez

Alejandra Gutiérrez recalcó que el acceso al Festival Vive León se mantuvo sin costo y al interior del lugar 85 por ciento de las actividades eran gratuitas, resaltando con ello su lado social.

Fue así como miles de familias leonesas y de otros puntos de Guanajuato y el país pudieron pasar un día de diversión en estas vacaciones de verano, con atracciones como el parque inflable más grande de todo el mundo, Kool City.

Además, los visitantes tuvieron decenas de opciones de entretenimiento como go karts, albercas de pelotas y la Terraza de las Naciones, donde tuvieron lugar 87 presentaciones culturales y muestras gastronómicas.

También hubo actividades deportivas, siendo el festival sede de torneos locales en los que participaron 11 mil 800 deportistas, mientras que el Domo de la Feria albergó la Copa Panamericana de Voleibol Femenil Sub 23.