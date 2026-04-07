El alcalde de Zacualtipán, Hidalgo, Amado Pérez Hernández, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un inusual momento durante un concierto en la Feria Zacualtipán 2026: subió al escenario y se puso a bailar cargando a un perro frente a cientos de asistentes.

El hecho ocurrió durante la presentación del grupo El Trono de México, cuando el edil, aparentemente contagiado por el ambiente festivo, rompió el protocolo y comenzó a bailar con el perro al ritmo de la música, generando aplausos y sorpresa entre el público.

Alcalde de Zacualtipán se vuelve viral por bailar con un perro en pleno concierto

El Alcalde de Zacualtipán se ha hecho viral en redes sociales, ¿la razón? Durante la feria del municipio y en el concierto de El Trono de México, el presidente municipal se puso a bailar con un perro.

El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde el llamado “baile del perrito” se volvió tendencia.

Sin embargo, la escena no fue bien recibida por todos, pues mientras algunos usuarios celebraron la actitud del alcalde por considerarla cercana y espontánea, otros criticaron su comportamiento al señalar que no corresponde a la investidura de un funcionario público.

Además, surgieron cuestionamientos desde sectores animalistas, quienes advirtieron que el perro podría haber estado estresado por el ruido, las luces y el espectáculo en el escenario.

En medio de la polémica, también se aclaró que el animal no sería callejero, sino que tendría dueños y simplemente se encontraba en la zona del evento cuando ocurrió el momento viral.

Así, el episodio ha puesto nuevamente en el centro del debate el comportamiento de figuras públicas en eventos masivos y el trato hacia los animales, mientras el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales.