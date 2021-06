La primera serie de Marvel Studios, ‘WandaVision’, podría ser una de las favoritas para llevarse múltiples nominaciones en los premios Emmy 2021.

Y es que de acuerdo a nuevos reportes, ‘WandaVision’ se perfila como una de las series favoritas de los votantes que eligen las series a competir por varias nominaciones en los Emmy 2021.

’WandaVision’ fue la serie que exploró más a profundidad la psique de Wanda (Elizabeth Olsen) luego de los eventos de ‘Avengers: Infinity War’ (2018) y ‘ Avengers: Endagame’ (2019 ).

En ese sentido, Wanda vive con un duelo profundo tras haber perdido a Vision y a todas las personas que la rodeaban.

Es por eso que Wanda, ahora ya conocida como la Bruja Escarlata , termina creando una ruptura en la realidad para crear la suya y así dejar de sufrir.

Sin embargo, en cada capítulo muestran los poderes de Wanda en ‘WandaVision’ y el desarrollo de uno de los personajes más poderosos del UCM.

‘WandaVision’ es una de las series favoritas para los Emmy 2021

The Hollywood Reporter asegura que ‘WandaVision’ es una de las series favoritas para estar nominada en múltiples categorías de los Emmy 2021.

En ese sentido, ‘WandaVision’ podría estar participando en los Emmys 2021 en las nominaciones de:

Mejor Miniserie

Mejor Actor en Miniserie (Paul Bettany)

Mejor Actriz en Miniserie (Elizabeth Olsen)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie (Kathryn Hann)

De momento son solo especulaciones aunque se sabrá si es que ‘WandaVision’ lidera o no las nominaciones del Emmy 2021 que saldrán de manera oficial el próximo 13 de julio.

La lista de posibles nominaciones al Emmy 2021 de ‘WandaVision’, no solo viene de Scott Feinberg , un columnista de premios sino de encuestas realizadas de votantes y estrategas de premios en análisis de marketing y campañas.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ también podría ser otra de las series de Marvel en los Emmys 2021

Si bien ‘WandaVision’ es el fuerte para los Emmys 2021 de Marvel Studios, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ también es otra de las series que podría entrar a la premiación.

En ese sentido, podrían estar nominados en los Emmys 2021 a:

Mejor Serie Dramática

Mejor Actor en una Serie Dramática (Anthony Mackie y Sebastian Stan)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática ( Wyatt Russel y Daniel Brûhl)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática (Emily VanCamp)

Aunque fue más acción que la que presentó ‘WandaVision’, también introdujo nuevos personajes al UCM y desarrolló otros.

Además de dejar incógnitas que seguramente se resolverán en las siguientes películas del Universo Cinematográfico de Marvel.