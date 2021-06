‘WandaVision’: Kevin Feige confirma que la historia de la Bruja Escarlata continuará

Se había dicho que ‘WandaVision’ no tendría segunda temporada ya que su historia continuaría en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’; sin embargo, Kevin Feige ha puesto en duda esta afirmación.

De acuerdo a Deadline, Kevin Feige ha asegurado que la historia de Wanda como la Bruja Escarlata continuará más allá de la secuela de Doctor Strange.

Es decir que aún habrá más historia de la Bruja Escarlata de lo que se esperaba o al menos es lo que puede leerse entre líneas ante la respuesta de Kevin Feige, CEO de Marvel Studios.

“Sí a una evolución de la historia; probablemente e inevitablemente en muchas capacidades diferentes” Kevin Feige

¿Qué le espera a Wanda en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’?

Como ya se sabía y se había especulado, Wanda será una pieza clave para la secuela de ‘ Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ’ tras los eventos de ‘WandaVision’.

Además, se sabe que también tomará parte importante las cosas que ocurran dentro de la serie de ‘Loki’ que, hasta el momento ha desatado ya una línea multiversal.

De acuerdo a Kevin Feige, la secuela de Doctor Strange será el primer lugar en donde la historia de Wanda Maximoff como la Bruja Escarlata continuará.

'WandaVision' (Disney+)

Aunque Kevin Feige no dijo abiertamente sobre si habrá o no una segunda temporada para ‘WandaVision’, esto podría suceder tras la presión del público.

‘WandaVision’ fue el tercer estreno más visto en Disney+

Además de que ‘WandaVision’ ha sido el tercer estreno en Disney+ más visto de acuerdo a SambaTV, el cual mide la audiencia de las Smart TV.

En ese sentido, obtuvo una métrica de 3 millones de espectadores en Estados Unidos y 1.6 millones en su episodios en vivo.

De igual forma, en Reino Unido obtuvo alrededor de 232 mil vistas en los hogares, 65 mil en Alemania y 10 mil en Australia.