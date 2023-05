Seamos honestos, The Muppets Mayhem es pura nostalgia, desde el nombre y el concepto nos podemos dar una idea de lo que vamos a ver en Disney+.

Sin embargo, más allá de ser un espectáculo sentimentaloide, The Muppets Mayhem trata de darnos un homenaje a los queridos personajes y el mundo del rock.

Algo bastante arriesgado si tomamos en cuenta que ni ese género musical ni las creaciones de Jim Henson son muy relevantes actualmente.

Aún así logran crear una de las combinaciones más entrañables en las producciones de Disney+.

The Muppets Mayhem (Disney)

¿De qué trata The Muppets Mayhem?

The Muppets Mayhem nos cuenta la historia de Nora, una joven asistente de un sello musical que está por cerrar, debido a que ya no se venden discos de rock.

Ella no quiere dejar morir al género ni a la empresa, pues este tipo de música es su pasión y considera que aún puede dar más de sí.

Mientras está destruyendo los antiguos contratos, encuentra el de Dr. Teeth and the Electric Mayhem, la vieja banda de los Muppets, la cual le debe un álbum a su disquera.

Dr. Teeth and the Electric Mayhem es el grupo más legendario del mundo, que nunca ha parado de dar giras y jamás ha sacado una producción musical; Nora ve en esto una oportunidad.

The Muppets Mayhem (Disney)

Lo malo es que no cuenta con que se tratan de unos rockeros de la vieja escuela, despreocupados, un tanto irresponsables y que sólo saben crear caos a donde van.

The Muppets Mayhem trae consigo todo el estilo de los viejos personajes de peluche, siendo una parodia de muchas cosas, en este caso la industria musical como tal.

A lo largo de los episodios vemos toda clase de homenajes y menciones al rock clásico, incluso apariciones especiales de personalidades como Tommy Lee y Chris Stapleton.

El contrapeso que hacen Nora es bastante divertido, lo que nos da como resultado episodios entretenidos y que sacan a relucir lo mejor de los viejos Muppets.

The Muppets Mayhem (Disney)

Esto implica un humor satírico, que se burla tanto del mundo de la música y el culto a la personalidad.

Sin caer en posiciones moralinas de “lo pasado era mejor”, más bien mostrando que en realidad no ha habido mucha evolución; es casi lo mismo, sólo inmerso en ambientes modernos.

The Muppets Mayhem apela a un tipo de nostalgia específico

The Muppets Mayhem se enmarca en este escenario actual donde se trata de traer de regreso todo lo que “era bueno”.

Las compañías lo saben y no tienen empacho en gastar la carta de la nostalgia cada que pueden, The Muppets Mayhem es el ejemplo.

Aún así no se siente como algo impuesto, tal y como sucede con otras producciones de la misma Disney.

Aunque se trata de un contenido familiar, la serie apela más al público adulto que disfrutaba de grupos como Pink Floyd, Led Zeppelin o los Beatles.

The Muppets Mayhem (Disney)

La misma Nora representa a ese fan, uno que encontró siempre un refugio en Stairway to Heaven o Get Back, y que soñó con conocer o siquiera imitar a sus héroes.

The Muppets Mayhem va por el super fan, presentando una visión bastante realista de lo que podría ser su vida en la actualidad, donde al parecer ya no encaja.

Con esto cada uno de los personajes está bien representado, más allá de que se respeta la esencia de todos en Dr. Teeth and the Electric Mayhem.

Junto a Nora tenemos a Moog, un joven que ha seguido a la banda toda su vida, quiere entregar su demo y es admirador de todos los músicos consagrados.

The Muppets Mayhem (Disney)

JJ es el contrapeso, siendo el ejecutivo que no ve a la música como arte y pasión, sino como un mero producto para sacar ganancias.

Y Hanna, al hermana de Nora, quien ha tenido el éxito que ella desea; representando el estereotipo de influencer, que vive de apariencias.

Todos protagonistas bien escritos y que te recordarán a más de una personalidad famosa, e incluso a personas de tu vida diaria.

¿The Muppets Mayhem vale la pena?

The Muppets Mayhem es una de las mejores series que ha dado Disney+ no sólo en 2023, sino en su aún muy corta historia.

Es agradable, trata con respeto al material de origen (Los Muppets), toma riesgos y te deja un gran sabor de boca.

Sí, es casi un hecho que The Muppets Mayhem no conecte con una gran audiencia; pero no por eso hay que desestimarla.

Todo aquel que se divirtió alguna vez con los Muppets o sintió emoción al escuchar por primera vez el Dark Side of the Moon, debe de ver esta serie.