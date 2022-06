Además de presentar el remake del primer juego, la gente de Naughty Dog dio nueva información de la serie de ‘The Last of Us’, presentando la primera imagen oficial del show.

En esta imagen de la serie de ‘The Last of Us’ podemos ver a Pedro Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie, escondiéndose entre las sombras.

Si bien no se ve el fondo, fans ya aclararon la imagen de ‘The Last of Us’ y notamos que Ellie y Joel se están escondiendo de un chasqueador, monstruo común del videojuego.

The Last of Us (HBO)

Junto con esto, se reveló que el equipo de HBO y PlayStation ya terminó de grabar la serie de ‘The Last of Us’, actualmente están en post-producción esperando la fecha de lanzamiento.

En ese sentido, es probable que veamos la serie de ‘The Last of Us’ en HBO Max en 2023, con un tráiler siendo liberado en los próximos meses.

Hay que mencionar que existe mucha expectativa por parte de los fans acerca de esta adaptación de ‘The Last of Us’ de HBO.

La serie de ‘The Last of Us’ será muy fiel al juego

Otra cosa que señalaron los responsables de Naughty Dog es que la serie de ‘The Last of Us’ será bastante fiel al juego de PlayStation, por lo que los fans no deben de estar preocupados.

Se respetará la esencia de todos los personajes de ‘The Last of Us’; para lograr esto, el propio Neil Druckman, creador de los juegos, estuvo involucrado en la producción del show.

Hay que mencionar que mucha gente ha señalado que no se debe de adaptar gran cosa a ‘The Last of Us’, pues el juego original tiene una historia muy bien escrita.

The Last of Us (Sony)

De hecho, mucha gente en su momento mencionó que ‘The Last of Us’ es más una película que un videojuego, debido a sus largas secuencias cinemáticas.

En ese sentido, se ha argumentado que la serie de ‘The Last of Us’ sólo tendría que eliminar todo el gameplay, para así tener un hilo dramático como tal, sin cambiar ninguna otra cosa.

Ya veremos cómo le hizo la gente de HBO para adaptar ‘The Last of Us’, ahora que ya terminaron de grabar todo el show.

Con información de HBO Max.