Sergio Mayer acudió al programa ‘De Primera Mano’ donde fue cuestionado sobre varios temas incluido su apoyo a Ginny Hoffman , las supuestas regalías que recibe de José José y la cancelación de su espectáculo ‘ Sie7e ’.

Ahí Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante protagonizaron un encontronazo en pleno programa en vivo. Ambos se insultaron en varios momentos de la emisión, pero la discusión llegó a un punto más acalorado cuando se habló del supuesto tráfico de influencias en la detención de Héctor Parra .

Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se enfrentan en vivo (Tomada de video )

Sergio Mayer reta a Gustavo Adolfo Infante a renunciar si no comprueba las acusaciones en su contra

Sergio Mayer acudió como invitado al programa ‘De Primera Mano’ en donde habló de diferentes temas. En diversas ocasiones el actor enfrentó a Gustavo Adolfo Infante por las diversas acusaciones en su contra.

En el video Sergio Mayer acusó que Gustavo Adolfo Infante ha utilizando el programa ‘De Primera Mano’ para arremeter en su contra sin presentar ninguna prueba.

De acuerdo con Sergio Mayer desde hace varios años, Gustavo Adolfo Infante lo ha acusado de diferentes cosas como lavado de dinero, pero no ha presentado ningún documento que comprueben sus dichos.

“Que triste y que pena que por los complejos del señor (Gustavo Adolfo Infante), yo he aceptado todas las críticas, me ha calumniado de lavado de dinero, asociación delictuosa” Sergio Mayer

En diversas ocasiones, Sergio Mayer retó a Gustavo Adolfo Infante para que demostrara las acusaciones en su contra, desde que recibe regalías por José José hasta el supuesto trafico de influencias que realizó para detener a Héctor Parra.

La discusión entre ambos llegó a tal extremo que incluso Sergio Mayer retó a Gustavo Adolfo Infante para que lo demandará y en caso de que no presentará las pruebas el tenía que renunciar a su programa.

“Te invito a que tengas el valor civil y te emplazo a que vayas y hagas la denuncia. Si alguno de ellos procede a las acusaciones que me estás haciendo yo voy a pedir licencia y si no proceden, tú renuncias a este programa. Son dos abogados y él en mi contra, voy a renunciar a mi fuero para que el señor haga la denuncia y si no comprueban entre los tres el supuesto tráfico de influencias entonces que renuncie por la incongruencia” Sergio Mayer

Gustavo Adolfo Infante rechazó al reto pues aseguró que no va a renunciar a su salario por él y destacó que va a comprobar que recibió regalías de José José.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? que eres un tranza, que has hecho tráfico de influencias (…), yo no voy a renunciar a mi programa y menos por ti. Vamos a demostrar que eres una persona que cobraba regalías (de José José)” Gustavo Adolfo Infante

Sergio Mayer reta a Gustavo Adolfo (Tomada de Video )

Sergio Mayer a Gustavo Adolfo infante: “Eres mezquino y manipulador”

Ante su respuesta, Sergio Mayer lo tachó de cobarde y le pidió que no se base en dichos y que demuestre sus acusaciones.

“Es cobardía, si tienes los elementos para demostrar que he hecho tráfico de influencias ten el valor cívico, te estoy mostrando los elementos para que hagas la denuncia” Sergio Mayer

Sergio Mayer llamó mezquino y mentiroso a Gustavo Adolfo Infante y aseguró que manipula la información que presenta en su programa.

“Eres un manipulador de la información, tú has dicho que hablaste con Monique y que te dijo que había un contrato de confidencialidad, lo cual es una mentira y te reté a demostrarlo (…), eres un mezquino y mentiroso, vengo a poner a dar mis puntos. El señor me ha acusado de lavado de dinero, de tráfico de influencias” Sergio Mayer

Sin embargo Gustavo Adolfo Infante se defendió asegurando que a su programa no iba a ir a acusarlo.

“A mi programa no vienes a señalarme, se te invitó. A mí no me levantas la voz (…), eres un trácala y un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado” Gustavo Adolfo Infante

Sergio Mayer replicó y siguió arremetiendo contra Gustavo Adolfo Infante. Mientras que los demás conductores trataron de mediar la situación.

“A mí no me vas a decir que hacer porque me has acusado de todo y ahora confronta. A partir de este momento que compruebes que hay un contrato firmado con José Rómulo Sosa y que yo tengo un contrato de confidencialidad (…), no es podercito, si lo tuviera lo utilizaría para otras cosas. Te estoy demostrando como eres tan mentiroso y tan mezquino” Sergio Mayer

El programa ‘De Primera Mano’ terminó, sin que hubiera una clausura y una despedida al público.