Frida Sofía concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde reveló que Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando tenía cinco años.

Tras la polémica generada, el cantante presentó una denuncia contra su nieta y el periodista. Por ello el conductor presentó una querella contra el artista.

Durante su programa en Youtube, Gustavo Adolfo Infante mostró la denuncia penal que interpuso en contra de Enrique Guzmán.

El conductor reveló que acudió a la Fiscalía de Justicia de la CDMX para presentar su querella por falsedad de declaraciones y por fraude procesal, falsedad ante autoridades y amenazas.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante su denuncia es una respuesta a la presentada por Enrique Guzmán ya que considera que quiere limitar la libertad de expresión.

El periodista señaló que él no hizo nada malo y que solo fue a entrevistar a Frida Sofía.

“Él me denuncia y yo lo denuncio porque me tengo que proteger. Aparte la libertad de expresión se tiene que defender. En este país n os ha costado mucho trabajo y muchos años tener una libertad de expresión para que llegue un señor a quererte tapar la boca”

En su video Gustavo Adolfo Infante cuestionó la cobertura que ‘Ventaneando’ le dio a Enrique Guzmán con el objetivo de limpiar su imagen.

El conductor señaló que el cantante fue más allá e incluso lo insultó porque supuestamente le dio dinero a Frida Sofía.

“Entonces ahí Guzmán dice, que yo le pagué a Frida Sofía, que era un miserable, que me iba a romper el hocico, muchas ofensas. Yo también puedo hablar, también me puedo meter con muchos defectos físicos que tienes Enrique, pero no lo voy a hacer”

Gustavo Adolfo Infante puntualizó que él es un reportero y que no se encarga de hacer guiones o pagar por las entrevistas.

“Y vuelve a ir otra vez a ese programa y dice que yo le pagué, que le pagué a Frida Sofía. Le tengo una noticia: yo no soy guionista, no hago reality shows, telenovelas; soy un reportero que hace entrevistas. No escribí ningún guión. Yo no estuve ahí”

Gustavo Adolfo Infante