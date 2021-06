Sergio Mayer se defiende por supuesto tráfico de influencias: “Me están dando demasiado poder”

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica luego de apoyar abiertamente a Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra en su denuncia contra Héctor Parra.

Tras los rumores de tráfico de influencias, Sergio Mayer se defendió en el programa ‘Venga la Alegría’ y aseguró que le están dando un poder que no tiene.

Ginny Hoffman y Alexa Parra (@ginnyhoffman_ / Instagram )

Sergio Mayer señala que no dejará de apoyar a las víctimas de abuso sexual

Sergio Mayer fue uno de los invitados en el programa ‘Venga la Alegría’ y habló de su apoyo a Ginny Hoffman en su denuncia contra Héctor Parra y la suspensión de su espectáculo ‘Sie7e’.

Sobre los señalamientos que aseguran que la detención de Héctor Parra se debió a un tráfico de influencias, Sergio Mayer se deslindó de la situación y les pidió a las personas que no litiguen en los medios y que acudan a las autoridades.

“Pueden decir lo que sea, yo lo que veo es que yo no quiero entrar en eso, están litigando en medios, que litiguen por su gente y hagan un trabajo legal correcto” Sergio Mayer

Sergio Mayer destacó que el se encontraba presente en la conferencia de prensa que realizó Ginny Hoffman y Alexa Parra porque él la organizó.

“Nada más la organicé yo… y también soy vocero de los derechos de los niños, yo he hecho muchas conferencias de prensa, la de Dani Berriel estuvieron todos ahí y nadie dijo nada” Sergio Mayer

En el video Sergio Mayer puntualizó que no se mueve por las opiniones de la gente, ya que siempre se ha mostrado a favor de la víctima de agresión sexual.

“Yo no me voy a mover de acuerdo a la opinión ni de los medios ni de la gente, mi ética, mi congruencia, mis principios me dicen que tengo que estar de lado de la víctima, yo no acuso a las personas, yo nunca he dicho quién es culpable o inocente, apoyo a las víctimas” Sergio Mayer

En ese sentido Flor Rubio lo cuestionó sobre si no era mejor ofrecer ese apoyo de manera privada, sin embargo Sergio Mayer destacó que no se piensa esconder.

“De verdad crees que porque me dejen de decir metiche voy a dejar de ayudar a la gente o me voy a esconder, se los digo con todo respeto, no me interesa, me han dicho corrupto, me han mentado la madre, me han hecho de todo” Sergio Mayer

Sergio Mayer y Daniela Berriel (@sergiomayerb / Instagram )

Sergio Mayer: “Ahora resulta que yo soy el malo”

Al ser cuestionado sobre las especulaciones de tráfico de influencias, Sergio Mayer invitó a las personas a realizar la denuncia.

“Si hay tráfico de influencias yo los invito a que hagan la denuncia, porque cuando hay una violación a la ley tienes la obligación de hacer la denuncia” Sergio Mayer

Sergio Mayer arremetió contra los abogados de Héctor Parra pues aseguró que en el amparo hay varias incongruencias que cometieron. Además puntualizó que esta apoyando a una supuesta víctima.

“Y ahora tengo que recular o retractarme porque la gente me critica porque apoyo causas, ahora, si dices oye ‘está manipulando influencias para sacar de la cárcel a un violador’, lo entiendo, estoy apoyando a una presunta víctima que en teoría fue violentada cuando era menor de edad” Sergio Mayer

Antes de finalizar el tema, Sergio Mayer aseguró que las personas le están dando demasiado poder, ya que si lo tuviera lo ocuparía para otras cuestiones.

“Ahora resulta que yo soy el malo y el que está detenido es el bueno, (dicen) ‘justicia para fulanito’, pues que se haga justicia, yo no soy quién para decir quien va preso, si yo tuviera ese poder, créeme que estaría medito en otras cosas, o sea ¡por Dios!, me están dando demasiada importancia, demasiado poder” Sergio Mayer

Sergio Mayer habla de la suspensión del espectáculo ‘Sie7e’

En ‘Venga la Alegría’ Sergio Mayer también habló sobre la suspensión del espectáculo ‘Sie7e’ y aseguró que no entiende el enojo de los otros productores.

“¿Yo que culpa tengo?, yo dije “Sie7e”, los productores de “Sie7e” tomamos esta decisión, yo no dije todos los productores ¿verdad?, ¿o en qué momento del comunicado dice o se lee que todos los teatros van a cerrar?, Sie7e es un espectáculo donde hay más de 70 u 80 personas en el escenario, no es una obra de teatro, es un espectáculo musical masivo” Sergio Mayer

Sergio Mayer puntualizó que su decisión fue para proteger a sus trabajadores de un posible contagio. En este sentido reconoció que fue un error pensar que podría ver un aumento de asistentes a los teatros con el cambio al semáforo verde.

“Nosotros pensábamos que, por ser semáforo verde de hace 4 semanas íbamos a ir in crescendo, y no la jugamos, fue un error, no fue así, nos fuimos a amarillo” Sergio Mayer

Sobre la molestia que ha causado su comunicado, Sergio Mayer destacó que hay otros productores que también han suspendido, pero solo porque es él ha causado polémica.

“¿Por qué se sienten ofendidos?, los que están trabajando que trabajen […] Fíjate qué chistoso, cualquier productor puede suspender y sacar comunicados y no pasa nada, si lo decimos nosotros o lo dice Sergio Mayer es polémica” Sergio Mayer

Por último Sergio Mayer reconoció que con las actuales medidas los números no le daban, por lo que prefirió suspender el espectáculo ‘Sie7e’, antes de recortar la producción y sacrificar la calidad del show.