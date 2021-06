El pasado 15 de junio se dio a conocer que el actor Héctor Parra había sido detenido por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa , cuando era menor de edad.

Tras las acusaciones en su contra, Gustavo Adolfo Infante se puso en contacto con Alonso Beceiro , primer defensor de Ginny Hofmann y Alexa Parra, quien reveló que había muchas inconsistencias en el caso.

Desde ese momento Gustavo Adolfo Infante se ha pronunciado en contra de Sergio Mayer, ya que aseguró que sólo busca figurar y destacó que habría usado sus influencias.

En el programa ‘De Primera Mano’ se pusieron en contacto con el abogado Alonso Beceiro, quien había sido el primero en tomar el caso de Ginny Hofmann y Alexa Parra contra Héctor Parra.

En el video Alonso Beceiro puntualizó que dejó el caso debido a que había ciertas irregularidades con las que no estaba de acuerdo.

“Yo los asuntos los manejo conforme a estricto derecho, y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado, pues yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”

Aunque no quiso hablar de los detalles, Alonso Beceiro reveló que hasta el momento las pruebas no favorecían a Ginny Hofmann y su hija Alexa Parra.

En este sentido el abogado declaró que habían tomado la decisión de involucrar a Sergio Mayer con el objetivo de acelerar el proceso.

“Ellas querían acelerar las cosas o conseguirlas a cualquier forma, entonces decidieron acudir a otros profesionistas, pero además decidieron involucrar en esto a personas del poder legislativo, a un diputado que no tiene nada que ver en la administración de justicia e influye o busca influir en los resultados”

Alonso Beceiro puntualizó que Sergio Mayer no tendría porque estar ahí ya que sus labores como diputado son otras.

“Claramente, cualquier abogado sabe que no tiene nada que hacer un diputado yendo a presentar denuncias o acompañar a una de las partes, sea víctima o sea el inculpado, porque eso rompe el equilibrio procesal”

En el video puntualizó que sospecha que si hay tráfico de influencias , porque ya se había presentado una denuncia y ahora hay otra.

“Sí te puedo decir que hay muchas cuestiones muy extrañas en este proyecto, me sorprende mucho, no sé si sea, que el diputado acompañó personalmente a Ginny y a su hija a presentar la denuncia cuando meses antes, mi despacho ya había presentado las denuncias y ya había sido procesada y se estaba actuando sobre la misma. Eso sólo me permite suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mismos hechos, ocultando lo que ya estaba en la otra para acomodarlo a su forma”

Alonso Beceiro