La plataforma de streaming HBO Max ha confirmado la fecha de estreno de House of the Dragon temporada 2, sin embargo todavía tendrás que esperar para volver a escuchar un dracarys.

Sin duda una de las series más esperadas en su temporada 2 es House of the Dragon, spin off de la ya muy famosa Game of Thrones.

Que tras terminar en octubre pasado desde ya todos se preguntaban para cuándo House of the Dragon temporada 2.

Sin embargo, pese a tener la confirmación de House of the Dragon temporada 2, aún una fecha de estreno no se tenía prevista, por lo que se manejaba a finales de este 2023 o para 2024.

A esto el CEO de contenido de HBO Max, Casey Bloys -de 51 años de edad- declaró para Variety que House of the Dragon temporada 2 podría estrenarse en el verano de 2024.

Lo que quiere decir que House of the Dragon temporada 2 llegará en algún momento entre los meses de junio a septiembre.

Ya que hasta Casey Bloys quien aunque no dio fecha exacta, insinuó que House of the Dragon temporada 2 podría no ser elegida para los Emmys 2024, cuyo período para participar termina el 31 de mayo.

En este sentido, se sabe que la grabación de los nuevos episodios para House of the Dragon temporada 2 comenzarán el próximo 6 de marzo en el Reino Unido y España.

Así como House of the Dragon temporada 2 contará con el regreso del director Alan Taylor - de 63 años de edad-.

House of the Dragon (HBO Max)

¿De qué tratará House of the Dragon temporada 2?

Aunque todavía no hay una sinopsis para House of the Dragon temporada 2, si podemos descifrar de qué tratará.

Como es bien sabido, la serie House of the Dragon es la adaptación de ‘Fuego y Sangre’ de George R. R. Martin -de 745 años de edad-.

A lo que tras la primera temporada de House of the Dragon, la historia continuará con la guerra civil de los Targaryen.

Guerra civil que cambiará la historia del reino de poniente en House of the Dragon y que veremos la gran confrontación que tendrá a dos bandos enfrentados:

Los de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros) Los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes)

Donde la venganza y la sed por el poder serán el centro de la trama de House of the Dragon temporada 2.

House of the Dragon (HBO Max)

Este es el elenco House of the Dragon temporada 2

Hasta el momento se desconoce quiénes formarán el elenco de House of the Dragon temporada 2.

Sin embargo, es casi un hecho que veremos el regreso de los protagonistas de House of the Dragon, por lo que al parecer estarán continuando en sus papeles:

Emma D’Arcy (edad 30 años), como Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke (edad 29 años), como Alicent Hightower

Matt Smith (edad 40 años), como Daemon Targaryen

Eve Best (edad 51 años), como Rhaenys Targaryen

Rhys Ifans (edad 55 años), como Otto Hightower

Fabien Frankel (edad 28 años), como Criston Cole

Harry Collett (edad 19 años), como Jacaerys Velaryon

Tom Glynn-Carney (edad 28 años), como Aegon Targaryen

Ewan Mitchell (edad 25 años), como Aemond Targaryen

Asimismo, no está claro si Milly Alcock -de 22 años de edad-, y Emily Carey -de 19 años de edad-, quienes interpretaron la versión joven de Rhaenyra y Alicent, regresarán a manera de flashbacks.

Mientras tanto los fans tendrán que esperar el estreno de la temporada 2 de House of the Dragon en HBO Max.