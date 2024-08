Ricardo Peralta amenazó con raparse “de loca” si Sian Chiong es eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 el próximo domingo 25 de agosto.

La quinta nominación en La Casa de los Famosos México 2024 volvió a generar tensión entre los habitantes, siendo los integrantes del cuarto Tierra los más afectados.

Y es que, tanto Ricardo Peralta como Sabine Moussier se han expresado ofendidos con los miembros del cuarto Mar por ponerlos en peligro de eliminación, sin tomar en cuenta que ellos hicieron los mismo.

La presión que parecen sentir en el cuarto Tierra los ha llevado ha hacer fuertes promesas y hasta amenazas para presionar el apoyo del público.

El que parece más preocupado por la eliminación es Ricardo Peralta, de 34 años de edad, pues su amor platónico Sian Chiong está en la placa de nominación.

Debido a ello, luego de la nominación pidió al público que “voten por Sian” para evitar que salga de La Casa de los Famosos México 2024 el domingo 25 de agosto.

Araceli Ordaz ‘Gomita’, de 29 años, secundó la petición del influencer conocido como ‘Torpecillo’, afirmando que el cubano es “super lindo”, atento y trabajador.

“Merece estar aquí un poquito más, por favor”, comentó Ricardo Peralta, quien advirtió que si sale Sian Chiong, de 30 años, se pondrá muy triste.

Y es que, dijo, a pesar de tener claro que sólo puede tener una amistad con el cubano, él se ha convertido en un gran apoyo dentro de La Casa de los Famosos México 2024 y sin él teme que su estabilidad se pierda.

Ante ello, Ricardo Peralta reiteró al público su petición de salvar a Sian, advirtiendo que sería capaz de hacer una locura sin su amor platónico:

“Ay, no jotas, si se va [Sian chiong] me rapo de loca, de loca desquiciada y no quieren ver eso... No, me rapo”

Ricardo Peralta