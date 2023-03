Pati Chapoy, la titular de Ventaneando, se ausentó de su querido programa el viernes 17 de marzo, justo después de que se había dado a conocer la orden de aprehensión en su contra.

Por lo que Daniel Bisogno, quien también cuenta con una orden de arresto , fue el encargado de llevar la batuta en la reciente emisión del vespertino.

Sin embargo, la conductora estrella de Ventaneando no fue la única que se ausentó, pues Pedro Sola tampoco estuvo el 17 de marzo en el programa.

Lo que empezó a levantar nuevos rumores al respecto , pues usuarios en redes sociales empezaron a imaginar que el tío Pedrito también podría estar envuelto en problemas legales.

Pero entre que son peras o son manzanas, esto es todo lo que sabemos respecto a la ausencia de Pati Chapoy en Ventaneando.

Al inicio de la emisión de Ventaneando del día 17 de marzo, Daniel Bisogno introdujo el programa diciendo que hablarían al respecto de su situación y la de Pati Chapoy.

Sin embargo, la transmisión del programa llegó a su final y la única certeza que dieron al respecto fue que Pati Chapoy estaría ya el lunes en Ventaneando .

Por su parte, Daniel Bisogno cerró el programa de la siguiente manera:

“Público querido, ya nos tenemos que ir y ya no nos dio tiempo de explicarles lo que está sucediendo con nosotros. Estamos siendo tendencia en todas partes. Pero no se crean todo lo que leen, la gente es muy tonta y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo. El lunes no se pierdan Ventaneando que tendremos toda la información”.

Daniel Bisogno en Ventaneando