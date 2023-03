Recientemente surgió la noticia de que habrían girado una orden de aprehensión contra Pati Chapoy -de 73 años de edad-, misma que quiere librar con un amparo, pero no ha sido la única vez.

“Te iban a llevar a la cárcel”, fue lo que Ricardo Salinas Pliego le recordó a Pati Chapoy cuando en 1997 “los televisos”, giraron una orden de aprehensión por el tema de la crestomatía.

¿Qué fue lo que pasó? Te contamos la anécdota que Pati Chapoy vivió cuando empezó ‘Ventaneando’ y donde recibió el respaldo de Ricardo Salinas Pliego -de 67 años de edad-

Pati Chapoy enfrentó orden de arresto en 1997 por un tema con la crestomatía

La guerra entre televisoras siempre ha existido y Pati Chapoy no siempre trabajó en TV Azteca, antes de ello, estuvo laborando en Televisa por 19 años hasta su despido.

Sin embargo, la guerra casada se desató cuando la periodista estrenó ‘Ventaneando’, programa que comenzó basándose en dar crítica a los errores en la programación de Televisa.

Pati Chapoy, conductora de Ventaneando. (Iván Stephens / Cuartoscuro)

Pero esto no le fue nada bien a la empresa de San Ángel, según la versión de Pati Chapoy, “los televisos” -como les llamó- se incomodaron y la querían meter a la cárcel bajo el argumento de crestomatía.

Y no, no hay fotografía de Pati Chapoy encarcelada porque la detención nunca se llevó a cabo, pues incluso Ricardo Salinas Pliego señala que fue un error, porque no era tema de crestomatía.

Aunque ellos sí tomaban cachos de las producciones de Televisa, argumentan que lo hacían aplicando “la libre expresión y el derecho de crítica”, más no violando la crestomatía.

“Pati- Les dio mucho coraje a los televisos de que surgiera Ventaneando. Pliego- Los televisos habían dicho que esto era una piratería, que estábamos robando sus imágenes sin consentimiento, cuando en realidad era una crítica periodística a través de la crestomatía”. Conversación entre Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego.

¿Qué es la crestomatía?

“Selección de los mejores fragmentos de una obra, que no son somos nosotros, pero del que se hace uso con fines de ilustrar el trabajo”. Oxford Languages.

Por ejemplo, si se habla de Danna Paola, la crestomatía sucede cuando se colocan imágenes de sus videos musicales, de su Instagram o de conciertos, para ilustrar el contenido a los televidentes.

Eso es lo que hacía Ventaneando, pero tomando crestomatía de Televisa.

A Pati Chapoy le causó “terror” posibilidad de ir a la cárcel por la crestomatía

Pati Chapoy, aunque dice que prefiere no hablar de cómo casi llega a la cárcel por la crestomatía, es un tema que se sabe a voces de todos.

Incluso, la conductora reconoce que sí le causó “terror” cuando Nacho Morales, le llamó para advertirle “hay una orden de aprehensión en tu contra”.

Y es que estas acciones llevaron a que Pati Chapoy tuviera, su casa de aquel entonces, rodeada de policías y hasta helicópteros para su captura.

A la par, Ricardo Salinas Pliego recibió la llamada de Jorge Madrazo Cuéllar, el entonces procurador de la República, advirtiéndole que la meterían a la cárcel.

El dueño de TV Azteca le pidió a Pati Chapoy no salir de su domicilio, hasta que el equipo legal llegara; la conductora dejó su casa por una puerta trasera y un helicóptero la llevó a la televisora.

Gracias al equipo legal de TV Azteca y al impulso de Pati Chapoy, se sabe que se originó la Ley de Crestomatía.

Con información de ‘El Heraldo de México’, ‘Ventaneando’.