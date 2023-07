Pancho Villa: El Centauro del Norte es la nueva serie de Star+, la cual se enmarca dentro del centenario de la muerte de Doroteo Arango.

Sin embargo, Pancho Villa: El Centauro del Norte no se trata de un documento que enarbole las hazañas del revolucionario, más bien trata de desmitificarlo.

Para saber más al respecto pudimos hablar con Jorge A. Jiménez, quien interpretó a Pancho Villa en la serie y nos dio una visión más amplia del personaje, así como de la producción.

Jorge A. Jiménez señala que la serie no busca tomar partido alrededor de alguna de las muchas versiones que hay sobre la vida de Villa, por el contrario, es una amalgama de todas.

Pues se muestra más que a un héroe o villano, a un ser humano, con sus virtudes y errores; alguien quien en un momento puede proteger a un niño, y al otro asesinar a sangre fría.

Lo cual nos da una mejor idea de quién fue uno de los personajes históricos más importantes de México.

No se trata de endiosar ni tampoco de atacar a Pancho Villa, simplemente se muestra de una manera más humanizada. Tenemos versiones que lo manejan como un ser despreciable, así como producciones de cine y televisión que lo ponen como el gran héroe. Aquí nos separamos de esas visiones, al mostrar al Villa heroíco, al mismo tiempo que el villano, el general, el galan, el sádico; es decir, todo lo que lo conforma.

Algo que debe de quedar claro de Pancho Villa: El Centauro del Norte, es que la serie no busca un rigor histórico, el mismo Jorge A. Jiménez nos lo mencionó.

Si bien Pancho Villa: El Centauro del Norte se basa en hechos reales, además de dar un contexto general de la época en la vivió Villa; también hay mucho de ficción.

Principalmente porque el show trata de rellenar el hueco de la desaparición de Pancho Villa, quien tiene una laguna de 10 años en su historia.

De un momento a otro pasa de ser un simple campesino a uno de los foragidos más buscados del norte de México.

El hecho de tener un relato ficcionado, hacer que sea más fácil elaborar una interpretación acerca de lo sucedido con Villa en ese lapso de tiempo.

Además de que le da la libertad a Jorge A. Jiménez de hacer una versión única del revolucionario, una oportunidad que pocas veces se da en la vida.

La serie no es un documental, no busca serlo; aunque no por eso nos desatendemos del contexto histórico donde se desarrolla. El tener una ficción se debe precisamente al lenguaje y tono con el que se quería llevar el show; sobretodo en ese agujero de 10 años en la vida de Pancho Villa. Esta es una producción como nunca antes se había visto, al nivel de las de Estados Unidos y Europa, de ahí que se quisiera hacer más dinámica, sin perder el punto central que es la vida de Villa.

Jorge A. Jiménez