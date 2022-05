La conductora peruana Laura Bozzo, quien ingresó al reality show ‘La Casa de los Famosos’, tuvo un enfrentamiento más con Niurka Marcos.

Recordemos que recientemente, Laura Bozzo pidió abandonar el programa de telerrealidad de Telemundo, debido al desprecio de la vedette y algunos de sus compañeros.

Niurka Marcos suele hablar mal de Laura Bozzo y hacerle la vida imposible dentro de ‘La casa de los famosos’.

Por otro lado, esta semana, la peruana estuvo entre las nominadas para abandonar el programa, a lado de:

Toni Costa

Juan Vidal

Osvaldo Ríos

Mayeli Alonso

Tras estar en peligro de eliminación, Laura Bozzo se expresó molesta.

Laura Bozzo (Captura de pantalla / YouTube)

Aunque argumentó que todos los participantes la desprecian, sus mismos compañeros le pidieron que se quedara.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, expresó.

Posteriormente, explotó en contra de Niurka Marcos, quien soltó una carcajada, tras anunciarse a los nominados.

“A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, señaló.

Niurka (@niurka.oficial / Instagram)

Posteriormente, Laura Bozzo la enfrentó: “Deja de reírte de mi”, le dijo.

Aunque Niurka Marcos le aseguró que no se reía de ella, Laura Bozzo expresó: “¿Tú crees que no sé que estás de tras de todo?”.

Por su parte, Niurka Marcos habló con sus compañeros y les explicó que ella no se dejaría de Laura Bozzo.

“Desde que llegó le estoy lamiendo los huevos y aquí el punto es que si me agrede, yo me voy a defender, con la pena”, explicó.

Laura Bozzo se arrepiente de haber enfrentado a Niurka Marcos en ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo se expresó arrepentida, luego de haber explotado en contra de Niurka Marcos por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’.

“Me duele haber tratado mal a Niurka porque no merecía… Me siento súper insegura acá adentro”, compartió.

Finalmente dejó saber que gracias a sus hijas, continuaría en ‘La Casa de los Famosos’.

“Yo extraño tanto a mis hijas y digo ‘ay, vale la pena todo esto’”, expresó Laura Bozzo para concluir.