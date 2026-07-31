Netflix firmó un acuerdo final con AMC Global Media para mantener en su catálogo la serie The Walking Dead y sus seis spin offs por cinco años más.

El trato, valuado en 500 millones de dólares, permitirá expandir el universo creado por Robert Kirkman a nuevos territorios como Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

Con este convenio con AMC Global Media, que se finiquitará en 2031, Netflix asegura la permanencia de The Walking Dead, una de las franquicias más exitosas de la televisión y refuerza su oferta global de contenidos.

The Walking Dead permanece en Netflix por cinco años más tras millonario acuerdo

Son casi 15 años los que Netflix ha tenido a The Walking Dead en su catálogo de streaming y ahora se le suman cinco años más que la serie de AMC Global Media permanecerá con ellos.

Durante el reporte de resultados del segundo trimestre de AMC Global Media se informó que firmaron un acuerdo por 500 millones de dólares, es decir, 8 mil 665 millones de pesos, por la permanencia de The Walking Dead en Netflix.

The Walking Dead. (Agencia México)

Según los detalles, Netflix pagará a MC Global Media en distintos lapsos durante los próximos cinco años, finiquitando el acuerdo y el pago en 2031.

El trato incluye la permanencia de todo el universo, es decir, The Walking Dead y los seis spin offs de la serie.

Ante ello, Kristin Dolan, CEO de AMC Global Media, expresó que les encantó la idea de “licenciar todo” para una sola plataforma de streaming, subrayando que fueron varias las que participaron en las negociaciones.

Acuerdo de Netflix por The Walking Dead amplía su cobertura

El acuerdo que Netflix firmó por The Walking Dead incluye la ampliación de la cobertura del universo inspirado en el cómic de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

Pues gracias a este, The Walking Dead llegará a: