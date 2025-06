La idea de que la obra de teatro musical Mentiras, tuviera su propia serie en Amazon Prime Video enloqueció a los fans de la puesta en escena y a Michelle Rodríguez quien debutó como narradora para la historia en streaming.

Con mucho orgullo y fiel a su amor a la época ochentera, Michelle Rodríguez de 41 años de edad, fue la más emocionada al saber de la producción de Mentiras, La Serie pero no solo por ser la voz que narraría la historia de Emmanuel Mijares.

Además de actriz, comediante y actriz de doblaje, Michelle Rodríguez agregó un punto más a su carrera profesional convirtiéndose en la narradora de Mentiras, La Serie, contó emocionada en entrevista con SDP Noticias.

A cuatro días de que Mentiras, La Serie se estrenara por Amazon Prime Video bajo la dirección de Gabriel Ripstein de 53 años de edad, Michelle Rodríguez se dijo emocionada por el proyecto porque además es fan de la obra de teatro.

“Siempre [he sido fan de Mentiras] y ahora más, estoy muy emocionada porque sí soy muy fan de la obra. La he visto, la he hecho, la he llorado, la he cantado y ahora tener la oportunidad de contarla es algo que me gusta mucho”.

Michelle Rodríguez, actriz.