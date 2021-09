Maryfer Centeno y coreógrafo Luis Roberto tienen encontronazo en Hoy

Maryfer Centeno volvió a decepcionar al público y al jurado de Las Estrellas bailan en Hoy, y es que además de tener un mal desempeño en la pista de baile, nuevamente se puso al tú por tú con quien la criticó.

Y es que pase a presumirse como una mujer perfeccionista y entregada, en su segundo baile para el reality de baile del programa Hoy, a Maryfer Centeno se le olvidaron los pasos y le faltó ritmo.

Sin embargo, no soportó que el jurado conformado por Andrea Legarreta, Arath de la Torre, y Luis Roberto criticaran sus movimientos de baile al ritmo de merengue.

La grafóloga estalló contra el coreógrafo Luir Roberto quien le indicó que se encontraba fuera de ritmo así como le llamó la atención por bailar con la mirada al suelo.

Maryfer Centeno se pone al tú por tú con Luis Roberto

Pese a que Luis Roberto en ningún momento atacó a Maryfer Centeno, ésta estalló por lo que le exigió al coreógrafo que le dijera la fecha en que se creó el merengue.

“Usted me está criticando desde el punto de un especialista. ¿Qué tanto sabe usted de merengue? ¿A partir de que año fue un baile? ¿Quién es el padre el merengue a nivel mundial?”, preguntó Maryfer Centeno al coreógrafo.

Luis Roberto trataba de dar sus respuestas pero la también escritora no lo dejaba pues deseaba demostrar que el bailarín profesional no sabía nada de la historia del merengue para así desacreditar su crítica.

Interviniendo, Andrea Legarreta comenzó a preguntar el por qué de las preguntas pero Maryfer Centeno estaba empeñada a ridiculizar al coreógrafo para salir victoriosa del encontronazo.

No obstante, Luis Roberto no se dejó y le aseguró que bailó jorobada y sin energía, por lo que la especialista comenzó a decir: “tú opinión está sesgada y pide que no la tomen en cuenta”.

La actitud de la grafóloga fue motivo de burla. Andrea Legarreta, Galilea Montijo y ‘El Shulo’ (pareja de baile de Maryfer Centeno) no paraban de reír.

Piden salida de Maryfer Centeno de Las Estrellas bailan en Hoy

La actitud de Maryfer Centeno en Las Estrellas bailan en Hoy ha decepcionado a muchos de sus seguidores quienes la tachan de berrinchuda y loca.

Por ello varios de ellos están pidiendo su salida del reality de baile:

“Deberían sacar a esa señora ya que no baila nada, según mucha educación y se pone al tú por tú con el maestro”, “Ya saquénla por piedad”

“Maryfer me caía muy bien, pero parece que está chiflada haciendo berrinches”, “Corran a Maryfer del concurso”, “Tenía otra imagen de ella pero no se le ve el estudio por ningún lado”,

“Saquen a Maryfer parece la nueva Laura Bozzo”, “Saquen a la malcriada, no respeta”, expresan en las redes sociales del programa Hoy.