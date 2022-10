No cabe duda que las series de Marvel en la plataforma de Disney+ han sido todo un éxito, y ahora se reporta que el estudio ha puesto la mira en el personaje de Visión con Paul Bettany tras su participación en WandaVision.

De acuerdo al más reciente reporte de Deadline , Marvel estaría buscando hacer una serie con Visión, específicamente con White Vision quien salió al final de WandaVision.

La serie que Marvel estaría planeando llevaría por nombre Vision Quest, protagonizada por Paul Bettany.

Esta nueva serie de Marvel sobre Visión con Paul Bettany, sería la segunda serie spin-off que deriva de WandaVision, siendo A gatha: Coven of Caos.

Según lo que apunta el medio, Vision Quest con Paul Bettany tendría como guionista a jac Schaeffer, quien participó en La Bruja Escarlata y Visión.

Vision Quest, la próxima serie de Marvel estaría en un desarrollo temprano

Se ha reportado que Marvel tiene intenciones de desarrollar una nueva serie con Paul Bettany, centrada en su personaje de Visión.

Y es que muchos se quedaron la duda sobre qué fue del androide tras su aparición en WandaVision y que este fuera modificado por S.W.O.R.D.

Por lo que aparentemente, esta serie protagonizada por Paul Bettany exploraría esto; no obstante, se reporta que estaría en un desarrollo muy temprano

Incluso se ha dicho que la nueva serie de Visión no llegaría sino hasta la Fase 6 de Marvel de la saga del Multiverso, por lo que se estaría hablando de entre el año 2024 o 2025.

Paul Bettany se dice disponible para volver como Visión

WandaVision fue una de las series más exitosas de Marvel, teniendo su continuación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Y ahora que el propio Kevin Feige reveló que no sería la última participación de la Bruja Escarlata dentro del UCM, se ha revelado que Marvel estaría planeando una serie con Visión y Paul Bettany como protagonista.

De hecho el actor ya se ha dicho dispuesto a continuar como el superhéroe por el tiempo que sea necesario.

“Fue una culminación hermosa para todas estas cosas que Lizzie y yo hemos hecho juntos. Realmente encontramos un camino para nosotros mismos, y este tenía un tono diferente al de esas películas. Pero nunca se sabe con Marvel, si has terminado o no. Así que no quiero llamarlo el final todavía. Esta fue una de las experiencias más creativas de mi vida, alegre y libre, hacer este espectáculo. Verlo abrazado por una audiencia de la forma en que lo fue, fue maravilloso.” Paul Bettany